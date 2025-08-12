Ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας έδωσε τη δικιά του «απάντηση» σε δημοσιογράφο, για το αν πουλήθηκε ο Χρήστος Ζαφείρης στον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για μία από τις μεγαλύτερες «βόμβες» του καλοκαιριού. Οι Θεσσαλονικείς είχαν ως ξεκάθαρο στόχο την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη.

Εδώ και αρκετό καιρό δούλευαν την υπόθεσή του και κατάφεραν να αποσπάσουν το τελικό «ναι» της Σλάβια Πράγας.

Μάλιστα, και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής «πίεζε», ώστε να απέλθει η τελική συμφωνία, καθώς ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Οι δύο ομάδες συμφώνησαν για ένα deal, που φτάνει τα 10.500.000 ευρώ συν 1.500.000 σε μπόνους. Την ίδια ώρα, θα διατηρήσουν και ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης.

Σε ένα από τα πιο δαπανηρά deal στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Πώς ο Ζαφείρης «πίεσε» τη Σλάβια Πράγας & ο ΠΑΟΚ έκλεισε το deal Μία από τις μεγαλύτερες «βόμβες» του καλοκαιριού είναι γεγονός. Πώς ο Χρήστος Ζαφείρης «βοήθησε» τον ΠΑΟΚ να «κλείσει» το deal με τη Σλάβια Πράγας;

Η «απάντηση» από τον πρόεδρο της Σλάβια Πράγας

Παράλληλα, στην Τσεχία αναφέρουν πως οι Θεσσαλονικείς επανήλθαν με νέα πρόταση, που θα φτάνει τα 16.000.000, μιας και θα υπάρχουν πολλά εφικτά μπόνους.

Ωστόσο, κάτω από τη δημοσίευση του δημοσιογράφου, Μιχάλ Κβάνσικα, είχαμε την «απάντηση», από τον ίδιο τον πρόεδρο της Σλάβια Πράγας.

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Μίχαλ Κβάνσικα:

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το DenikSport ανέφερε ότι ο ΠΑΟΚ έστειλε στη Σλάβια μια τρίτη προσφορά, η οποία, συμπεριλαμβανομένων (πολύ ρεαλιστικά εφικτών) μπόνους, πλησιάζει το ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ ή 400 εκατομμυρίων κορωνών. Ο Χρήστος Ζαφείρης αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τον ελληνικό γίγαντα».

Αναλυτικά, η απάντηση του προέδρου της Σλάβια Πράγας:

«Καλημέρα. Δεν έστειλε. Χαιρετισμούς από την Έντεν».

Δείτε παρακάτω την «απάντηση» από τον πρόεδρο της Σλάβια Πράγας: