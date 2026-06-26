Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη δεύτερη μεταγραφή του, με τον Μπάλσα Πόποβιτς να «κοκκινίζει», μετά από μία φανταστική σεζόν!

Ο Ολυμπιακός είναι μία… ανάσα από τη δεύτερη μεταγραφή του στο θερινό «παζάρι». Οι Αλέξανδρος Πασχαλάκης και Νίκος Μπότης θα αποτελέσουν παρελθόν.

Γι’ αυτό και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο «κενό», πίσω από τον Κωνσταντή Τζολάκη και τον «άσο» των Πειραιωτών.

Ωστόσο, όλα δείχνουν πως σύντομα θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις, με τον Μπάσλα Πόποβιτς να είναι ο «εκλεκτός» για τα γκολπόστ.

Οι εξελίξεις «τρέχουν» και -πιθανότατα- ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας θα είναι μία από τις επόμενες κινήσεις των «ερυθρολεύκων».

Κι όλα αυτά, ενώ ο 26χρονος πορτιέρε προέρχεται από μία σεζόν-όνειρο στη Σερβία, που σίγουρα «τράβηξε» τα βλέμματα του Ολυμπιακού.

Οι πρωτιές του Μπάσλα Πόποβιτς

Αρχικά, μιλάμε για τον τερματοφύλακα που «κέρδισε» τον τίτλο: του καλύτερου, για την περασμένη σεζόν στη Σερβία.

Οι λόγοι; Ήταν πάρα πολλοί, αφού τα νούμερα καμιά φορά «μιλούν» από μόνα τους. Αν πάμε παρακάτω θα δούμε πως είχε συνολικά 137 επεμβάσεις και ήταν δεύτερος στη λίστα, πίσω από τον Σάσα Σταμένκοβιτς (140).

Παρ’ όλα αυτά, ήταν στην κορυφή για τις αποκρούσεις εντός μεγάλης περιοχής (87). Όπως και στις αποκρούσεις πέναλτι (4), αλλά και στις αποκρούσεις ανά ματς (4.0).

Την ίδια ώρα, μιλάμε για τον τερματοφύλακα με τις περισσότερες επιτυχημένες εξόδους έχοντας συνολικά 54. Και συνολικά 19 (!) παραπάνω από τον δεύτερο.

Αν και γκολκίπερ είναι ένας παίκτης που βοηθάει πολύ στο build-up. Μάλιστα, την περασμένη σεζόν δημιούργησε μία μεγάλη ευκαιρία, έχοντας 0.1 πάσα-κλειδί ανά ματς, ενώ παράλληλα είχε 63% στις μεταβιβάσεις του με 22.1 ανά αναμέτρηση.

Προφανώς, όλα αυτά του έδωσαν συνολική βαθμολογία 7.37, την καλύτερη που είχε ένας τερματοφύλακας στη Σερβία!

Σε νούμερα που όλα δείχνουν πως θα αποτελέσουν και το «διαβατήριό» του, για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.