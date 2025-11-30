Μία ΜΑΤΣΑΡΑ με τον ΠΑΟΚ να φεύγει με το «τρίποντο» από τη Λιβαδειά! Μπορεί ο Γιώργος Γιακουμάκης να ήταν ο «λυτρωτής», αλλά -τουλάχιστον- το… μισό γκολ ανήκει στον Τάισον!

Μία ΜΑΤΣΑΡΑ, που δύσκολα θα μπορέσουμε να βρούμε ανάλογή της στη Stoiximan Super League!

Το Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ (30/11, 2-3) σίγουρα θα είναι από τα παιχνίδια που θα έχουμε να θυμόμαστε στο τέλος της σεζόν.

Σε μία αναμέτρηση, που είχε φυσικά και ένα δραματικό «φινάλε»!

Ο Λεβαδειακός πήρε δύο φορές το προβάδισμα, αλλά οι Θεσσαλονικείς είχαν ισάριθμες «απαντήσεις». Μία με τον Ιωάννη Κωστή και μία με τον Μπέντζαμιν Βέρμπιτς.

Ωστόσο, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ και στις δύο περιπτώσεις ήταν ο ποδοσφαιριστής που ισοφάρισε.

Στο 77ο λεπτό και με το σκορ να είναι στο 2-2 ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10 παίκτες και φάνταζε δύσκολο να πάρει τη νίκη. Όμως, η επιμονή του Τάισον και ο Γιώργος Γιακουμάκης «υπέγραψαν» τη νίκη της ομάδας τους.

«Λυτρωτής» ο Γιακουμάκης, το… μισό γκολ του ΠΑΟΚ ήταν του Τάισον

Με το σκορ στο 2-2 και λίγο πριν μπούμε στα πρώτα δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων ο Ένις Τσοκάι έδειχνε να ελέγχει, μετά από ένα κακό κοντρόλ του Τάισον.

Ωστόσο, η μπάλα πέρασε πάνω από τον Αλβανό χαφ και ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ τον «ξεπέρασε». Ο 37χρονος εξτρέμ «πάτησε» το γκάζι και δεν το… άφησε ακόμα και αν τον τράβαγε ο αντίπαλός του!

Παρ’ όλα αυτά, ο εξτρέμ του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν σκέφτηκε ούτε δευτερόλεπτο να αφήσει την ευκαιρία για αντεπίθεση.

Όταν έφτασε κοντά στην περιοχή είχε το καθαρό μυαλό και έδωσε μία πανέξυπνη πάσα στον Γιώργο Γιακουμάκη. O Έλληνας επιθετικός «κέρδισε» τον Γιούρι Λοντίγκιν και «υπέγραψε» τη νίκη της ομάδας του.

Σε μία ακόμα φάση, που δείχνει γιατί ο ΠΑΟΚ ακόμα και στα 37 του θεωρείται ένας από τους πιο δύσκολους παίκτες της Stoiximan Super League, για να τους μαρκάρεις.