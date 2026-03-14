Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό (15/04, 18:00), σε ένα ματς που μπορεί να πετύχει ό,τι καμία άλλη ομάδα στη Stoiximan Super League.

H 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League φέρνει τον ΠΑΟΚ, με μία εντός έδρας «αποστολή».

Οι Θεσσαλονικείς αντιμετωπίζουν τον Λεβαδειακό (15/03, 18:00) έχοντας ως στόχος να «πιάσουν» κορυφή και να περιμένουν το αποτέλεσμα της ΑΕΚ.

Σε ένα ματς που έχει «ιδιαίτερη σημασία» για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Ωστόσο, με μία προϋπόθεση. Ποια είναι αυτή;

Να αποφύγουν την ήττα, καθώς αν το κάνουν αυτό θα πετύχουν ό,τι καμία άλλη ομάδα στη Stoiximan Super League.

Γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να αποφύγει την ήττα

Όλοι γνωρίζουμε πως οι ομάδες που «προστατεύουν» την έδρα τους έχουν και περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν κάτι καλό στο πρωτάθλημα.

Οι Θεσσαλονικείς είναι η αλήθεια πως το έχουν κάνει και με το παραπάνω, αφού μετρούν 10 νίκες και δύο ισοπαλίες. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Αν κερδίσουν και τον Λεβαδειακό θα είναι αήττητοι σε όλη την κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League! Κι όμως, αφού την τελευταία αγωνιστική θα παίξουν απέναντι στον Βόλο (22/03, 19:00), αλλά στη Μαγνησία.

Επομένως, η τελευταία «αποστολή» πριν τα Play Offs θα είναι μακριά από το «σπίτι» του. Νίκη ή ισοπαλία θα σημαίνει πως θα έχουμε μονάχα μία νίκη που ήταν… αλάνθαστη στην κανονική διάρκεια!

Κι όμως, αφού όλες οι άλλες ομάδες έχουν τουλάχιστον μία ήττα. Πιο συγκεκριμένα, τα κλαμπ που ακολουθούν είναι ο Βόλος, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο Ολυμπιακός, που έχουν ηττηθεί μία φορά στην έδρα τους.

Μένει να φανεί αν «δίπλα» τους θα υπάρχει και ο ΠΑΟΚ ή θα καταφέρει κάτι που καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει!