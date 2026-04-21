Ο Πανσερραϊκός ελπίζει στη σωτηρία, γιατί τον τελευταίο καιρό, «τρέχει» ένα ρεκόρ που τον έχει «εκτοξεύσει»!

H «μάχη» της παραμονής για τη Stoiximan Super League έχει ξεκινήσει για τα καλά! Τρεις αγωνιστικές στα Play Outs ήδη ανήκουν στο παρελθόν, αλλά το τοπίο παραμένει ακόμα «θολό».

Ποια ομάδα είναι -τη δεδομένη στιγμή- αυτή που έχει βγει «κερδισμένη» περισσότερο από κάθε άλλη;

Με διαφορά ο Πανσερραϊκός. Είναι αλήθεια πως η σεζόν δεν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Η ομάδα των Σερρών ήταν χαμηλά στη βαθμολογία και έμοιαζε πως θα «χάσει» από πολύ νωρίς το «τρένο» της Stoiximan Super League.

Στις 17 Γενάρη το κλαμπ του Ζεράρ Σαραγόσα είχε μονάχα οκτώ βαθμούς στο «σακούλι» της, μετά την επικράτησε με 2-1 απέναντι στην Κηφισιά.

Στο «σήμερα» τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Ο Πανσερραϊκός συνεχίζει να «παλεύει» για την παραμονή του, αλλά από διαφορετική «βάση».

Στις 16 Φλεβάρη είχαμε την ισοπαλία με τον Ατρόμητο (2-2) και από τότε η ομάδα της Βόρειας Ελλάδας μετράει μονάχα μία ήττα.

Κι όμως, το μοναδικό αρνητικό αποτέλεσμα είχε έρθει απέναντι στον Ολυμπιακό (01/03, 2-1) για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Ο Πανσερραϊκός τους τελευταίους δύο μήνες να έχει τέσσερις, ισάριθμες ισοπαλίες και μονάχα μία ήττα!

Τι σημαίνει αυτό; Έχει μαζέψει 16 βαθμούς! Δηλαδή, έχει «διπλασιάσει» τους βαθμούς 17 αγωνιστικών, μέσα σε -κάτι περισσότερο- από 60 ημέρες και 10 ματς!

Αυτή τη στιγμή έχει 24 βαθμούς και είναι στο +1 από την ΑΕΛ και την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού.

Κι όλα αυτά, ενώ πριν από λίγο καιρό έμοιαζε πως θα μείνει… πίσω στη βαθμολογία. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό, το ρεκόρ του, αλλά και τα όσα κάνει στον αγωνιστικό χώρο δείχνουν πως θα έχουμε μία μεγάλη «μάχη» για την παραμονή.