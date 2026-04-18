Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία των Play Outs της Stoiximan Super League, μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής.

Τα Play Outs της Stoiximan Super League έχουν πάρει «φωτιά». Η 3η αγωνιστική έλαβε «τέλος» και η «μάχη» της παραμονής μοιάζει πως θα κρατήσει για πολύ καιρό.

Στην τελευταία θέση της βαθμολογίας θα βρούμε τον Asteras AKTOR. Οι Αρκάδες έχουν 22 βαθμούς, αφού έμειναν στη «λευκή» ισοπαλία με την Κηφισιά (18/04, 0-0) που έχει 29 βαθμούς.

Λίγο πιο πάνω και στους 23 έχουμε την ΑΕΛ, η οποία έχει «μπλέξει» για τα καλά. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη, αν και «πάλεψε» απέναντι στον Ατρόμητο (18/04, 3-2) «πληγώθηκε» πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο και δεν μπόρεσε να πάρει κάτι.

Ο Πανσερραϊκός πήρε μία νίκη-ανάσα απέναντι στον Παναιτωλικό (18/04, 2-3) και «έφυγε» από τη ζώνη του υποβιβασμού με 24 βαθμούς.

Σε «ασφαλής» απόσταση -τουλάχιστον προς ώρας- είναι οι Παναιτωλικός και Ατρόμητος που έχουν 30 και 34 βαθμούς.

Όμως, με ακόμα επτά αγωνιστικές να απομένουν κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί θα συμβεί.

Η βαθμολογία των Play Outs της Stoiximan Super League:

Ατρόμητος 34 βαθμοί

Παναιτωλικός 30 βαθμοί

Κηφισιά 29 βαθμοί

Πανσερραϊκός 24 βαθμοί

ΑΕΛ 23 βαθμοί