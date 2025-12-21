O Παναθηναϊκός θέλει να «κλείσει» το 2025, με μία εκτός έδρας νίκη, για να «λύσει» ξανά την πιο δύσκολη «σπαζοκεφαλιά» του.

Το τελευταίο ντέρμπι της χρονιάς στη Stoiximan Super League θα γίνει στην Τούμπα, για τη 15η αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (21/12, 19:30), σε ένα ματς πολύ σημαντικό και για τα δύο κλαμπ.

Από τη μία, οι Θεσσαλονικείς θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες και να εκμεταλλευτούν το… στραβοπάτημα του Ολυμπιακού.

Από την άλλη, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θέλει να «κλείσει» με νίκη της υποχρεώσεις της για το 2025, για να μην μείνει πιο μακριά στην… κούρσα του πρωταθλήματος.

Ωστόσο, για να τα καταφέρει θα πρέπει να «λύσει» μία «σπαζοκεφαλιά», που τον έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ μέσα στη σεζόν.

Τα εκτός έδρας ματς, που «πληγώνουν» τον Παναθηναϊκό

Οι «πράσινοι» από πρώτη τους υποχρέωση για τη Stoiximan Super League το 2025 τα έχουν βρει… σκούρα εκτός έδρας.

Αν ρίξουμε μία γρήγορη ματιά στα ματς του θα καταλάβουμε και τι εννοούμε. Ο Παναθηναϊκός είχε «πετάξει» πάρα πολλούς βαθμούς με το που άλλεξ η χρονιά την περασμένη σεζόν.

Συγκεκριμένα, από τον Γενάρη μέχρι και τον Μάιο είχε συνολικά μία νίκη, τρεις ισοπαλίες και τέσσερις ήττες!

Ωστόσο, φαίνεται πως αυτός ο «γρίφος» μεταφέρθηκε και στη φετινή αγωνιστική χρονιά. Κι αυτό, γιατί ναι μεν έχει πετύχει δύο νίκες, αλλά έχει και ισάριθμες ήττες και ισοπαλίες!

Θα μπορέσει να βρει «λύση» στην Τούμπα; Την απάντηση θα τη γνωρίζουμε σε λίγες ώρες…