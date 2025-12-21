Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (21/12, 19:30) σε ένα ματς-φωτιά! Ποιες είναι οι σκέψεις των Ραζβάν Λουτσέσκου και Ράφα Μπενίτεθ για τις βασικές ενδεκάδες των δύο ομάδων;

Ένα ματς-φωτιά κάνει «σέντρα» σε λίγες ώρες για τη Stoiximan Super League! Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (21/12, 19:30) για τη 15η αγωνιστική, σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους.

Τι έχουν στο «μυαλό» τους οι Ραζβάν Λουτσέσκου και Ράφα Μπενίτεθ για τη βασική ενδεκάδα;

Για τον γηπεδούχο, ΠΑΟΚ, κάτω από την εστία θα είναι ο Γίρι Παβλένκα. Στα δεξιά της άμυνας θα είναι ο Τζόντζο Κένι, ενώ στα αριστερά ο Μπάμπα. Στο κέντρο της άμυνας οι Τόμας Κεντζιόρα και Αλεσάντρο Βολιάκο μοιάζουν να έχουν «κλειδώσει» τη θέση τους.

Στα χαφ θα είναι οι Μαγκομέντ Οζντόεφ, μαζί με τον Σουαλιχό Μεϊτέ, ενώ στο «10» θα παίξει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στο ένα «φτερό» της επίθεσης θα είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, στο άλλο ο Τάισον. Η κορυφή της επίθεσης παραμένει ένα «ερωτηματικό», καθώς οι Ανέστης Μύθου και Φέντορ Τσάλοφ θα μπορούσαν να ξεκινήσουν την αναμέτρηση.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου (Τσάλοφ).

Την ίδια ώρα, για τον Παναθηναϊκό προβάδισμα έχει ο Κωνσταντίνος Κότσαρης κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα οι Νταβίντε Καλάμπρια και Γιάννης Κώτσιρας θα είναι στα πλάγια.

Στα μετόπισθεν ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν θα είναι ο ένας, ενώ ο «παρτενέρ» του θα είναι -πιθανότατα- ο Ίνγκι Ίνγκασον, χωρίς να αποκλείουμε το ενδεχόμενο να δούμε τον Αχμέντ Τουμπά.

Στην τριάδα στα χαφ αναμένεται να δούμε τους Μανώλη Σιώπη, Τάσο Μπακασέτας και Πέδρο Τσιριβέγια. Προβάδισμα για τα «φτερά» της επίθεσης έχουν οι Τετέ και Ανάς Ζαρουρί, ενώ στην κορυφή θα είναι ο Κάρολ Σφιντέρσκι.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Κότσαρης (Ντραγκόφσκι), Καλάμπρια, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον (Τουμπά), Σιώπης, Μπακασέτας, Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι.