Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως έχει «κυκλώσει» το όνομα του Σίριελ Ντέσερς, ως επικρατέστερο αντικαταστάτη του Φώτη Ιωαννίδη!

Ο Σίριελ Ντέσερς φαίνεται πως είναι ο επιθετικός που έχει ξεχωρίσει ο Παναθηναϊκός, για την ενίσχυση στη θέση του επιθετικού, μετά και την απόκτηση του Μίλος Πάντοβιτς.

Η «κλεισμένη» μεταγραφή του Πάντοβιτς στη Σίτι, που δεν έγινε ποτέ Πώς ο Μίλος Πάντοβιτς, που «κλείνει» ο Παναθηναϊκός, κάποτε έφτασε μία «ανάσα» από τη Σίτι και γιατί δεν υπήρξε deal.

Οι «πράσινοι», μετά την παραχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, βρίσκονται στην αναζήτηση του αντικαταστάτη του. Ο Νο. 1 στόχος, λοιπόν, φαίνεται πως βρέθηκε σε ένα… γνώριμο πρόσωπο.

Νωρίτερα το καλοκαίρι, ο έμπειρος φορ που ανήκει στη Ρέιντζερς, είχε συνδέσει το όνομά του έντονα με την ΑΕΚ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη περίπτωση τελικά δεν προχώρησε.

Ο Ρουί Βιτόρια βλέπει στο πρόσωπο του Ντέσερς τα χαρακτηριστικά του επιθετικού που χρειάζεται για το πλάνο που έχει στο μυαλό του και έτσι, ο Παναθηναϊκός, πλέον, έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες, προκειμένου να τον ντύσει στα «πράσινα».

O 30χρονος τη φετινή σεζόν, μετρά 1 γκολ και 1 ασίστ με τη φανέλα των Σκωτσέζων. Πέρυσι, είχε βρει δίχτυα σε 29 περιπτώσεις, ενώ μοίρασε και 7 ασίστ, στα 55 ματς που αγωνίστηκε με τη Ρέιντζερς, σε όλες τις διοργανώσεις.