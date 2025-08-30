Ο Σίριελ Ντέσερς φαίνεται πως είναι ο επιθετικός που έχει ξεχωρίσει ο Παναθηναϊκός, για την ενίσχυση στη θέση του επιθετικού, μετά και την απόκτηση του Μίλος Πάντοβιτς.
Οι «πράσινοι», μετά την παραχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, βρίσκονται στην αναζήτηση του αντικαταστάτη του. Ο Νο. 1 στόχος, λοιπόν, φαίνεται πως βρέθηκε σε ένα… γνώριμο πρόσωπο.
Νωρίτερα το καλοκαίρι, ο έμπειρος φορ που ανήκει στη Ρέιντζερς, είχε συνδέσει το όνομά του έντονα με την ΑΕΚ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη περίπτωση τελικά δεν προχώρησε.
Ο Ρουί Βιτόρια βλέπει στο πρόσωπο του Ντέσερς τα χαρακτηριστικά του επιθετικού που χρειάζεται για το πλάνο που έχει στο μυαλό του και έτσι, ο Παναθηναϊκός, πλέον, έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες, προκειμένου να τον ντύσει στα «πράσινα».
O 30χρονος τη φετινή σεζόν, μετρά 1 γκολ και 1 ασίστ με τη φανέλα των Σκωτσέζων. Πέρυσι, είχε βρει δίχτυα σε 29 περιπτώσεις, ενώ μοίρασε και 7 ασίστ, στα 55 ματς που αγωνίστηκε με τη Ρέιντζερς, σε όλες τις διοργανώσεις.