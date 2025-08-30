Έτοιμος να συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι ο Φώτης Ιωαννίδης!
Ο Έλληνας στράικερ έφτασε στην πορτογαλική πρωτεύουσα το πρωί του Σαββάτου (30/08) και είναι έτοιμος να ολοκληρώσει και τα τελευταία στάδια, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.
Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να εισπράξει από τους Πορτογάλους ένα ποσό που θα φτάσει στα 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρήσει και ένα ποσοστό, που αγγίζει το 25%.
Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο, ο Ιωαννίδης είδε μπροστά του πληθώρα δημοσιογράφων, με κάμερες και μικρόφωνα να τον περικυκλώνουν!
Όλοι προσπαθούσαν να αποσπάσουν μία δήλωση από τον Έλληνα διεθνή, τον οποίο σχεδόν… κυνηγούσαν, στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς την έξοδο.
Εν τέλει, τα πρώτα του λόγια επί πορτογαλικού εδάφους ήταν τα εξής: «Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ, σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ».
Μάλιστα, σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν έχει έρθει σε επικοινωνία με τον Γιώργο Βαγιαννίδη, είπε: «Ναι, φυσικά και μίλησα με τον Βάγια».