Πώς ο Μίλος Πάντοβιτς, που «κλείνει» ο Παναθηναϊκός, κάποτε έφτασε μία «ανάσα» από τη Σίτι και γιατί δεν υπήρξε deal.

Ο Παναθηναϊκός, παρά τις «Σειρήνες» από το Βέλγιο, «έκλεισε» τον Μίλος Πάντοβιτς και το Σάββατο (30/08) τον περιμένει στην Ελλάδα για τις υπογραφές.

Ο 23χρονος Σέρβος επιθετικός της Μπάτσκα Τόπολα, διεθνής με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, αποτέλεσε διακαή πόθο και της Σερκλ Μπριζ. Τα ΜΜΕ του Βελγίου, μάλιστα, τον ήθελαν να ταξιδεύει για εκεί, αλλά ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έκανε την επιλογή του.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός τον περιμένει το απόγευμα του Σαββάτου (30/08), για να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να γίνει επίσημα ποδοσφαιριστής των «πράσινων», σχηματίζοντας την τριάδα των επιθετικών, μαζί με τον Κάρολ Σφιντέρσκι και τον επιθετικό που θα έρθει ως αντί-Ιωαννίδης.

Αυτήν τη φορά, ο Μίλος Πάντοβιτς είδε τον σύλλογο στον οποίο ανήκει, να συμπορεύεται με τα «θέλω» του, σε αντίθεση με μία άγνωστη ιστορία, από τον Δεκέμβριο του 2019, όταν «μπλόκαρε» τη μεταγραφή του, στη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα!

Ναι, στα 17 του χρόνια, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, αγωνιζόμενος κυρίως ως αριστερός εξτρέμ τότε, δεν είχε βρεθεί απλώς στο «μπλοκάκι» του Πεπ Γκουαρδιόλα, αλλά είχαν… τρέξει οι διαδικασίες της μεταγραφής του!

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής, οι «πολίτες» και το scouting team τους είχαν εντυπωσιαστεί από τις εμφανίσεις του Μίλος Πάντοβιτς στο Youth League της UEFA, με τον Ερυθρό Αστέρα.

Manchester City have completed the signing of Crvena Zvezda left-winger Milos Pantovic (17) for an undisclosed fee.



[@Sportski_Zurnal via @Sport_Witness] pic.twitter.com/O71fNSXvRb — City Xtra (@City_Xtra) December 25, 2019

Εκτός από τη Σίτι, ενδιαφέρον είχε δείξει και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Μάλιστα, είχε καταθέσει πρόταση μεταξύ 2 και 3 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του. Οι Άγγλοι μπήκαν «σφήνα» στην υπόθεση και όπως επιβεβαίωνε η Daily Mail, προχώρησαν για την απόκτησή του.

Τα ρεπορτάζ, ωστόσο, για τον Μίλος Πάντοβιτς και τη Μάντσεστερ Σίτι σταματούν απότομα στα τέλη του 2019. Η μεταγραφή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, ο Σέρβος επιθετικός παρέμεινε στη χώρα του και «έφτιαξε» εκεί το όνομά του.

Τι συνέβη; Το εξήγησε ο ίδιος μετά από χρόνια, σε συνέντευξή του.

According to Zurnal, Crvena zvezda has sold 17 year old midfielder Milos Pantovic to English giants Manchester City who were impressed by his play in the UEFA Youth CL.



Nice to see CZ continue to not care about promoting and playing thier youth players. pic.twitter.com/f7rCk1Pgd9 — Serbian Football (@SerbianFooty) December 21, 2019

«Πήγα βήμα-βήμα στην καριέρα μου. Δεν προσπέρασα κανένα στάδιο. Είμαι ευχαριστημένος, αλλά είναι δύσκολο για παίκτες στη Σερβία, να αρνηθούν προτάσεις από μεγάλες ομάδες του εξωτερικού.

Τους καταλαβαίνω, γιατί όταν ήμουν 16 και 17 ετών στον Ερυθρό Αστέρα, είχα τέτοιες προτάσεις. Αν με είχαν ρωτήσει σε εκείνη την ηλικία, θα είχα φύγει. Ο σύλλογος αρνήθηκε, όμως, και έτσι δεν έφυγα. Αν είχε δεχθεί, δεν θα ήμουν εδώ (ενν. στη Σερβία) σήμερα, αλλά η καριέρα μου θα είχε πάρει τελείως διαφορετική πορεία.

Από την άλλη πλευρά, νιώθω χαρούμενος που προχώρησα με σταθερά βήματα και κατάφερα να φτάσω σε ένα επίπεδο, όπου παίζω σταθερά καλά και δείχνω έτοιμος για μεγαλύτερα πράγματα.

Όπου κι αν πάω, θα παίξω έτσι ώστε να μην γυρίσω στη Σερβία σε 1-2 χρόνια. Η συνέχεια στις καλές εμφανίσεις, είναι το μεγαλύτερο ζήτημα για τους ποδοσφαιριστές. Εκεί ξεχωρίζουν οι καλοί από τους μέτριους. Όσο περισσότερο μένεις σε αυτό το επίπεδο, τόσο καλύτερη καριέρα κάνεις».

*Η συνέντευξη του Μίλος Πάντοβιτς δημοσιεύθηκε στις 28 Νοεμβρίου του 2024.