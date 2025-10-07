Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως έχει βρει τον ποδοσφαιριστή, στον οποίο βασίζεται, για να κινεί τα «νήματα» στον δημιουργικό τομέα.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην «καθάρισε» το ματς με τον Ατρόμητο, ωστόσο πήρε τους τρεις βαθμούς (05/10, 1-0) και πέτυχε τη δεύτερη διαδοχική του νίκη, στην Stoiximan Super League. Οι «πράσινοι», μετά το ματς με τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς, δημιούργησαν και πάλι αρκετές ευκαιρίες για γκολ. Φάσεις, που σε πολλές περιπτώσεις, δημιούργησε ο Τάσος Μπακασέτας.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» έχει αναλάβει τον ρόλο του «οδηγού» στην επίθεση. Του ανθρώπου, επί της ουσίας, που κινεί τα «νήματα». Όχι μόνο εκτελώντας, αλλά και δημιουργώντας.

Τα πεπραγμένα του απέναντι στον σύλλογο του Περιστερίου, το «μαρτυρούν». Άλλωστε, είχε και την ασίστ στο γκολ του Τσέριν, αφού ο Μπακασέτας εκτέλεσε το κόρνερ, για να έρθει το 1-0, με την κεφαλιά του Σλοβένου χαφ.

Γενικότερα, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έπαιρνε τις αποφάσεις για τους «πράσινους», στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Συνολικά, ο Μπακασέτας πραγματοποίησε 76 επαφές με την μπάλα, ενώ είχε συμμετοχή στις περισσότερες ευκαιρίες που δημιούργησε ο Παναθηναϊκός.

Χαρακτηριστικά, είχε 83% ακρίβεια στις πάσες του (43/52), εκ των οποίων οι 4 ήταν καθοριστικές, για να «ανοίξουν» την άμυνα του Ατρομήτου.

Παράλληλα, μέτρησε 2/3 επιτυχημένες μακρινές μεταβιβάσεις, είχε 2/6 περάσματα, αλλά και 4 κερδισμένα φάουλ.

Πραγματοποίησε 3 σουτ προς την εστία του Χουτεσιώτη, ενώ είχε ακόμα δύο, με το ένα να περνά άουτ και το έτερο να βρίσκεται σε αντίπαλο αμυντικό. Συνολικά, έδωσε 16 μονομαχίες σε έδαφος και αέρα, κερδίζοντας τις 7, ενώ επίσης έκλεψε την μπάλα σε δύο περιπτώσεις, ως αποτέλεσμα της πίεσης που ασκούσε στην άμυνα των φιλοξενούμενων.

Μία αρκετά «γεμάτη» εμφάνιση από τον Τάσο Μπακασέτα, που έδειξε ότι ο Παναθηναϊκός στηρίζει αρκετά πράγματα πάνω του, στον δημιουργικό τομέα.