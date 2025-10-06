Ο Παναθηναϊκός δεν απειλήθηκε από τον Ατρόμητο, είχε τις στιγμές του, βρήκε ένα γκολ, όμως αντιμετωπίζει και ένα ζήτημα.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τους τρεις βαθμούς στο ματς με τον Ατρόμητο (05/10, 1-0), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Κάπως έτσι, έφτασε σε δεύτερη διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα, μετά από εκείνη στο ματς με τον Παναιτωλικό, στο Αγρίνιο.

Η αλήθεια είναι, πως οι «πράσινοι» δεν δυσκολεύτηκαν τόσο, όσο δείχνει το τελικό αποτέλεσμα. Αν και οι φιλοξενούμενοι πήραν περισσότερα μέτρα στο φινάλε, δεν μπόρεσαν να φτάσουν με αξιώσεις στην εστία του Λαφόν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ατρόμητος, σε ολόκληρο το παιχνίδι, πραγματοποίησε μόλις τρεις τελικές προσπάθειες, ενώ δεν είχε καμία εντός της αντίπαλης εστίας.

«Έδωσε» την είδηση ο Κόντης; Οι δηλώσεις, που «μεταφράζονται» σε παραμονή και μετά τη διακοπή (video) Ο Χρήστος Κόντης μπορεί άθελά του να «μαρτύρησε», πως θα συνεχίσει να είναι προπονητής του Παναθηναϊκού και μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες!

Πάντως, στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός βίωσε ένα «déjà vu», με μία σημαντική διαφορά. Αυτή τη φορά, δεν το «πλήρωσε».

Όπως και στο παιχνίδι με τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς, που προηγήθηκε για το Europa League, οι «πράσινοι» ήταν ιδιαίτερα παραγωγικοί στην επίθεση. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο, τις ευκαιρίες που «έφτιαξαν».

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη, στις αναμετρήσεις απέναντι σε Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Ατρόμητο, έφτασε συνολικά σε 52 τελικές προσπάθειες! Οι 33 ήρθαν με τους Ολλανδούς και οι 19 κόντρα στην ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου.

Κι όμως, παρά τον τεράστιο αριθμό, κατάφερε να σκοράρει μόλις δύο φορές. Μάλιστα, το εντυπωσιακό στοιχείο στην προκειμένη, είναι πως αμφότερα τα τέρματα προήλθαν από δύο εκτελέσεις κόρνερ και ισάριθμες κεφαλιές!

Οι Γκόου Αχέντ Ιγκλς, στις 6 τελικές που δημιούργησαν, κατάφεραν να βρουν δύο γκολ. Ο Παναθηναϊκός από τον Ατρόμητο δεν είδε την εστία του να «παραβιάζεται», όμως, έχει μπροστά του ένα πρόβλημα, που χρήζει επίλυσης.