Ο Χρήστος Κόντης μπορεί άθελά του να «μαρτύρησε», πως θα συνεχίσει να είναι προπονητής του Παναθηναϊκού και μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες!

O Παναθηναϊκός, μετά την ήττα-σοκ από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (02/10, 2-1) έφτασε στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα.

Οι «πράσινοι» φιλοξένησαν τον Ατρόμητο (05/10, 1-0), για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Σε ένα ματς, που «ήρωας» ήταν ο Άνταμ Τσέριν.

Ο Σλοβένος με μία καρφωτή κεφαλιά ήταν ο ποδοσφαιριστής, που «έλυσε» τον «γόρδιο δεσμό».

Ενδιαφέρον υπήρξε και μετά το «τέλος» του ματς. Πολλά είναι τα όσα έχουν «ακουστεί» σε ό,τι αφορά τον επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού.

Ωστόσο, ο Χρήστος Κόντης στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV «μαρτύρησε» ότι θα είναι και μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες στο «τριφύλλι».

Κι αυτό, γιατί είπε χαρακτηριστικά: «Η νίκη αυτή θα μας δώσει αέρα να δουλέψουμε τις επόμενες δύο εβδομάδες και τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στο μέλλον».

Επομένως, πολύ πιθανό να «προανήγγειλε» την παραμονή του στον Παναθηναϊκό!

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη:

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν λίγο αγχώδες για εμάς, είχαμε μεγαλύτερη νευρικότητα από ότι θα έπρεπε. Προερχόμασταν από ένα άσχημο αποτέλεσμα που μας πείραξε. Θέλαμε να δείξουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Παίξαμε λίγο πριο αργά από όσο θα θέλαμε. Αυτό που είπαμε ήταν πως πρέπει να αυξήσουμε τον ρυθμό, να έχουμε καλές τοποθετήσεις.

Ξεκλειδώσαμε τον αντίπαλο που έπαιζε μαζική άμυνα, όμως εκεί που έπρεπε να ελέγξουμε, το παιχνίδι άνοιξε. Είχαμε καλή κατοχή, αλλά το θέμα είναι να βάλεις γκολ. Η νίκη αυτή θα μας δώσει αέρα να δουλέψουμε τις επόμενες δύο εβδομάδες και τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στο μέλλον».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Χρήστου Κόντη: