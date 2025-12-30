Όσα έχει πετύχει μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, μάλλον είναι βγαλμένα από… κόμικ!

Ζητήσατε γκολ με ψαλιδάκι; Αφήστε το στον… Αγιούμπ Ελ Κααμπί!

Ο Μαροκινός «killer» του Ολυμπιακού είχε προειδοποιήσει από νωρίς, πως του άρεσε να σκοράρει με τον συγκεκριμένο τρόπο. Ουδείς, ωστόσο, περίμενε πως θα το βλέπαμε με αυτήν την συχνότητα!

Μέσα σε διάστημα μόλις τριών αγώνων, από την έναρξη του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ο Ελ Κααμπί βρήκε και πάλι δίχτυα με ανάποδο ψαλίδι, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα κόντρα στη Ζάμπια, για να οδηγήσει το Μαρόκο στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Μάλιστα, στα αξιοσημείωτα είναι και το γεγονός πως και στα δύο γκολ που πέτυχε στην εύκολη νίκη του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος (29/12, 3-0), δέχθηκε ασίστ από τον Αζεντίν Ουναΐ.

Βέβαια, τίποτα δεν ξεπερνά τον μυθικό Δεκέμβριο που πραγματοποίησε ο 32χρονος δεινός επιθετικός. Το βράδυ της 29ης Δεκεμβρίου αποτέλεσε απλώς το… κερασάκι στην τούρτα!

Στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ο Ελ Κααμπί πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να βρει δίχτυα, μόλις λίγα λεπτά αργότερα. Με ποιον τρόπο; Μα φυσικά, με ανάποδο ψαλίδι!

Ενώ, όλα ξεκίνησαν στις 6 του μηνός, στο Γ. Καραϊσκάκης, όταν ο Ολυμπιακός υποδεχόταν τον ΟΦΗ. Ο Μαροκινός είδε τον Πιρόλα να του γυρνά την μπάλα με τακουνάκι, έπειτα από κόρνερ, στην καρδιά της περιοχής. Δεν έχασε την ευκαιρία, έκανε το ψαλιδάκι, νίκησε τον Λίλο και άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη της ομάδας του!

Συνολικά, ο Ελ Κααμπί έχει σημειώσει 6 τέρματα μέσα στον Δεκέμβριο, με τη φανέλα του Ολυμπιακού και του Μαρόκου, σε όλες τις διοργανώσεις. Τα μισά από αυτά επιτεύχθηκαν με ψαλιδάκι! Ο Μαροκινός έχει μετατραπεί σε… ήρωα από κόμικ!

Όπως είναι λογικό, η αγαπημένη συνήθεια του επιθετικού των «ερυθρολεύκων», τράβηξε για άλλη μια φορά τα βλέμματα, παγκοσμίως. Τα σχόλια ήταν πολλά και αποθεωτικά. Ακόμα και το «The Athletic» έβγαλε το… καπέλο στον Μαροκινό.

For the second time in three games, Ayoub El Kaabi has scored an overhead kick.



After his incredible goal in the Africa Cup of Nations' opening game, he has done it again — this time against Zambia. pic.twitter.com/8dGH101RWW — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 29, 2025

𝙒𝙃𝘼𝙏'𝙎 𝘽𝙀𝙏𝙏𝙀𝙍 𝙏𝙃𝘼𝙉 𝙎𝘾𝙊𝙍𝙄𝙉𝙂 𝘼 𝘽𝙄𝘾𝙔𝘾𝙇𝙀 𝙆𝙄𝘾𝙆 𝘼𝙏 𝙏𝙃𝙀 𝘼𝙁𝘾𝙊𝙉❓🤔



𝗦𝗖𝗢𝗥𝗜𝗡𝗚 2️⃣ 𝗕𝗜𝗖𝗬𝗖𝗟𝗘 𝗞𝗜𝗖𝗞𝗦 𝗔𝗧 𝗧𝗛𝗘 𝗔𝗙𝗖𝗢𝗡 😎 pic.twitter.com/xUt1qCRKid — 433 (@433) December 29, 2025

Μάλιστα, ο γνωστός λογαριασμός «Troll Football», στο Χ, το πήγε ένα βήμα… παραπέρα. «Μετέτρεψε» τον Ελ Κααμπί σε… Μάικλ Φελπς, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Ο Ελ Κααμπί, εάν το να σκοράρεις με ψαλιδάκι ήταν Ολυμπιακό άθλημα».