Επιστροφή στις νίκες και στα γκολ ψάχνει ο Ολυμπιακός, ώστε να μην «μπλέξει» με κάτι που είχε να ζήσει στο μακρινό 1970!

Η νέα «αποστολή» του Ολυμπιακού είναι στο Γ. Καραϊσκάκης. Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν τον Παναιτωλικό (21/02, 17:00) για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σε ένα ματς, που οι «ερυθρόλευκοι» κυνηγούν τη νίκη, ώστε να «αποκτήσουν» ψυχολογία εν όψει και της ρεβάνς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (24/02, 22:00).

Την ίδια ώρα, θέλουν να επιστρέψουν στα «τρίποντα» στη Stoiximan Super League, ώστε να μην «χάσουν» κι άλλο έδαφος από την κορυφή.

Κι αυτό, γιατί έχουν μείνει χωρίς νίκη, στις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Ας μην ξεχνάμε πως έχασαν απ’ τον Παναθηναϊκό (08/02, 0-1), ενώ έμειναν στο… μηδέν με τον Λεβαδειακό (15/08, 0-0).

Γεγονός, αρκετό σπάνια για την «εποχή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ», αφού λίγες φορές οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν κερδίσει για δυο συνεχόμενα παιχνίδια στο πρωτάθλημα.

Αποτελέσματα, που έχουν φέρει τον Ολυμπιακό να θέλει να «αποφύγει», κάτι που είχε ζήσει τελευταία φορά το 1970.

Θέλει να «αποφύγει» το 1970

H τελευταία εντός έδρας ήττα του Ολυμπιακού ήρθε στο ντέρμπι «αιωνίων», με τους Πειραιώτες να μην καταφέρνουν να σκοράρουν.

Επομένως, κινδυνεύουν για δεύτερο σερί ματς στο «σπίτι» τους να μείνουν χωρίς σκορ. Αν γίνει αυτό, πιθανότατα θα «μπλέξουν», με μία συνθήκη που είχαν ζήσει πριν από 56 χρόνια. Τι εννοούμε;

Ο Ολυμπιακός δεν έχει ηττηθεί δύο συνεχόμενες φορές στην έδρα του, ενώ την ίδια ώρα δεν έχει σκοράρει, από το 1971 και μετέπειτα!

Πριν 56 χρόνια πάλι η πρώτη ομάδα, που είχε κερδίσει στο Γ. Καραϊσκάκης με 1-0, ήταν ο Παναθηναϊκός, που είχε πάρει το «διπλό», χάρη σε τέρμα του Τότη Φυλακούρη.

Το ίδιο είχε συμβεί και στην επόμενη εντός έδρας «μονομαχία» του. Το σκορ; Και πάλι, 0-1, αλλά αυτή τη φορά τον «πλήγωσε» ο Εθνικός Πειραιώς. Ποιος ήταν ο σκόρερ;

Ο ανιψιός του Γιώργου Σιδέρη, Νίκος, που με γκολ στο 89’ είχε «υπογράψει» τη δεύτερη εντός έδρας ήττα των «ερυθρολεύκων», χωρίς να έχουν σκοράρει!

Από τότε, ο Ολυμπιακός έχει «αποφύγει» τη συγκεκριμένη συνθήκη. Ωστόσο, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό (08/02, 0-1), μπορεί να «βιώσει» κάτι ανάλογο.

Αρκεί ο Παναιτωλικός να «αντιγράψει» τον Εθνικό Πειραιώς για κάτι, που τα τελευταία 56 χρόνια είναι «άγνωστο» για τους Πειραιώτες.