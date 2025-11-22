Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έμεινε ικανοποιημένος, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Ατρόμητο (22/11, 3-0). Γεγονός, που φάνηκε και στις δηλώσεις του.

Το πρώτο «τεστ» του Ολυμπιακού, μετά τη «διακοπή» για τις εθνικές ήταν επιτυχημένο.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπόρεσαν να κερδίσουν τον Ατρόμητο με 3-0 (22/11) στο Γ. Καραϊσκάκης, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν ο ποδοσφαιριστής, που «άνοιξε» το σκορ της αναμέτρησης στο 37ο λεπτό, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Την «υπογραφή» του στην αναμέτρηση έβαλε και ο Μεχντί Ταρεμί που πέρασε ως αλλαγή και σκόραρε «ντοπιέτα» στο δεύτερο μέρος.

Ωστόσο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος από τους παίκτες τους. Κι αυτό, γιατί υπήρξαν φορές που οι φιλοξενούμενοι λίγο έλειψε να σκοράρουν και να «βάλουν» δύσκολα στην ομάδα του.

Όπως τόνισε στην COSMOTE TV, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, λίγα ήταν τα πράγματα που του άρεσαν. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά, πως θεωρεί ότι «το τελικό σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα».

Κι όλα αυτά, ενώ σε λίγες ώρες οι Πειραιώτες έχουν μπροστά τους το δύσκολο έργο κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00), για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να χτυπάει «καμπανάκι», παρά το 3-0 της ομάδας του.

🔥 𝐌𝐞𝐡𝐝𝐢 𝐓𝐚𝐫𝐞𝐦𝐢 🔥



2️⃣ goals in less than 1️⃣0️⃣ minutes. pic.twitter.com/116NPbuM0R — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 22, 2025

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Λίγα πράγματα μού άρεσαν από το παιχνίδι μας. Δεν παίξαμε καλά, ο αντίπαλος στάθηκε πολύ καλά, αμύνθηκε καλά και δεν μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε κίνδυνο. Μπορεί το αποτέλεσμα να είναι 3-0, όμως δεν νομίζω ότι το σκορ αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα».

Για το αν το μυαλό είναι στο ματς με τη Ρεάλ:

«Δεν θα έπρεπε να είναι, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουν χαθεί πρωταθλήματα. Θα πρέπει το μυαλό μας να βρίσκεται εκεί που παίζουμε εκείνη τη στιγμή και να κερδίζουμε το παιχνίδι πριν σκεφτούμε το επόμενο.

Η πρώτη καλή ευκαιρία του αγώνα ήταν του αντιπάλου στο πρώτο ημίχρονο. Στη συνέχεια είχαν και καλύτερες ευκαιρίες. Εμείς δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε ιδιαίτερο κίνδυνο κι αν αυτός ο τρόπος που παίξαμε γινόταν απέναντι σε άλλη ομάδα, νομίζω ότι θα ήταν πολύ επικίνδυνο».