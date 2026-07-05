Ολυμπιακός και Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς είναι έτοιμοι να «ανοίξουν» ένα νέο κεφάλαιο, για έναν παίκτη που «κουβαλάει» μαζί του κάτι από τον Ζινεντίν Ζιντάν!

Οι διαπραγματεύσεις είχαν «παγώσει», αλλά ο Ολυμπιακός από το… πουθενά μπόρεσε να «κλείσει» ακόμα μία μεταγραφική υπόθεση.

Μαζί με τους Νταβίντ Κάρμο, Παναγιώτη Ρέτσο και Λορέντσο Πιρόλα στη θέση των στόπερ θα είναι και ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

🚨🤝 Olympiacos have reached an agreement with Sandefjord over the transfer fee for Zinedin Smajlović.



The deal could reach €6m including bonuses, making it the biggest sale in Sandefjord's history.



The centre-back was also named in the 2025 Eliteserien Team of the Season. pic.twitter.com/DK1NS7Uyid — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 4, 2026

Ένας ποδοσφαιριστής που είχε «ακουστεί», εδώ και αρκετές ημέρες, αλλά οι συνομιλίες έμοιαζαν να είναι σε… αδιέξοδο.

Παρ’ όλα αυτά, οι Πειραιώτες έκαναν ένα τελευταίο «σπριντ», κατέθεσαν μία αρκετά υψηλή πρόταση και άκουσαν το «ναι» από τη Σάντεφιορντ.

Για έναν ποδοσφαιριστή που «κουβαλάει» μαζί του και κάτι από τον Ζινεντίν Ζιντάν, αφού η οικογένειά του τον λάτρευε ποδοσφαιρικά!

Γιατί Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς;

Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 2003 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, με τους γονείς του να έχουν καταγωγή από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει προλάβει να αλλάξει αρκετές ομάδες σε επίπεδο ανδρών.

Ξεκίνησε αυτήν την πορεία στην Τάμπι, για να έρθει το 2023 η μεταγραφή στη Λέτσε και τη Serie A.

Όμως, ποτέ δεν βρήκε χρόνο συμμετοχής και γι’ αυτό πήγε έναν χρόνο δανεικός στη Λέκο, πριν επιστρέψει στη Σουηδία για τη Σαντβίκενς.

Τον περασμένο Φλεβάρη η Σάντεφιορντ μπόρεσε να τον «τσιμπήσει» ως ελεύθερο και τότε ήρθε η «εκτόξευσή» του!

Έπαιξε συνολικά 39 ματς, «έγραψε» δύο γκολ και τρεις ασίστ, έχοντας ορισμένες εξαιρετικές εμφανίσεις στο «βιογραφικό» του, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία τη είναι στα 3.000.000 ευρώ.

Όταν κανείς διαβάζει το όνομά του απορεί. Κι αυτό, γιατί ονομάζεται: «Zinedin», ενώ η καταγωγή του δεν είναι από τη Γαλλία ή την Αλγερία.

Όμως, είναι συνονόματος με τον «θρύλο» του ποδοσφαίρου, Ζινεντίν Ζιντάν, και γράφεται: «Zinedine»! Και υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος.

Οι γονείς του ήταν μεγάλοι λάτρεις του του βετεράνου ποδοσφαιριστή και τους άρεσε να τον παρακολουθούν στην τηλεόραση.

Γι’ αυτό και όταν ήρθε στη ζωή το πρώτο τους παιδί αποφάσισαν να του «βαπτίσουν»: Ζινεντίν! Χωρίς να υπάρχει κάποια περαιτέρω εξήγηση, απλώς και μόνο, επειδή «λάτρευαν» τα «μαγικά» του Γάλλου χαφ!

Με τον Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς να «κουβαλάει» μόνιμα «κάτι» από τον Ζινεντίν Ζιντάν, λόγω της οικογένειάς του.