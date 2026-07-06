Τις τελευταίες ώρες ο Στάλε Σολμπάκεν είναι ένα από τα «κεντρικά πρόσωπα» της Νορβηγίας. Ένας προπονητής που είχε στο πλευρό του τον Τζέικομπ Νίστρουπ.

Η Νορβηγία είναι η ομάδα που «μιλούν» όλοι για αυτήν τις τελευταίες ώρες! Οι «Βίκινγκς» πέτυχαν μία ιστορική πρόκριση, καθώς άφησαν εκτός τη Βραζιλία (05/07, 1-2) από τους «16» του Μουντιάλ.

Η παρέα του Έρλινγκ Χάαλαντ κάνει τρομερά πράγματα, και πλέον είναι αντιμέτωπη με την πιο μεγάλη «πρόκληση» στην ιστορία της.

Η Αγγλία (12/07, 00:00) περιμένει στα προημιτελικά, και πλέον η όρεξη έχει «ανοίξει» για τα καλά. Σε μία χώρα που εδώ και πολλά χρόνια «δουλεύει» με τον ίδιο προπονητή, ώστε να έρθει αυτή η στιγμή.

Και όχι μόνο αυτό, καθώς ο Στάλε Σολμπάκεν είναι και ο άνθρωπος που είχε δώσει την ευκαιρία στον Τζέικομπ Νίστρουπ να κάνει το… πρώτο του βήμα!

Erling Haaland has scored in 14 STRAIGHT GAMES for Norway. In those games, he's scored 27 goals.



An average of nearly two goals a game 🤯 pic.twitter.com/42sSErvBwP — ESPN FC (@ESPNFC) July 5, 2026

Η πρώτη ευκαιρία του Τζέικομπ Νίστρουπ

Ο νυν τεχνικός της εθνικής Νορβηγίας έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Κοπεγχάγη.

Η πρώτη του θητεία στους Δανούς ήρθε το 2006, όπου και έμεινε μέχρι και το 2011! Σύντομα οι δύο πλευρές συναντήθηκαν ξανά.

Norway are the only team that Brazil have played but never beaten 🤯❌ pic.twitter.com/q84EDplKuT — OneFootball (@OneFootball) July 6, 2026

Τον Αύγουστο του 2013 είχε έρθει η επιστροφή του Στάλε Σολμπάκεν, για να αποχωρήσει μετά από 357 ματς και πάνω από επτά χρόνια!

Στην ομάδα που ο Τζέικομπ Νίστρουπ έγραψε τα πρώτα του «χιλιόμετρα» στην προπονητική.

Ο νυν τεχνικός του Παναθηναϊκού ξεκίνησε στις ακαδημίες της Κοπεγχάγης, σε ένα μέρος που πέρασε αρκετά χρόνια και ως ποδοσφαιριστής.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία σε επίπεδο ανδρών ήρθε το καλοκαίρι του 2018. Ο Στάλε Σολμπάκεν ξεχώρισε τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τον «κάλεσε», ώστε να είναι στο τεχνικό του επιτελείο!

Μάλιστα, έπειτα από δύο χρόνια, ήρθε και η ώρα του Δανού προπονητή να αναλάβει την πρώτη ομάδα της Κοπεγχάγης.

Σε μία «σχέση» που ξεκίνησε το 2020 και πλέον ο καθένας του έγινε γνωστός για διαφορετικούς λόγους, λίγα χρόνια αργότερα.