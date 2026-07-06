Η Νορβηγία είναι η ομάδα που «μιλούν» όλοι για αυτήν τις τελευταίες ώρες! Οι «Βίκινγκς» πέτυχαν μία ιστορική πρόκριση, καθώς άφησαν εκτός τη Βραζιλία (05/07, 1-2) από τους «16» του Μουντιάλ.
Η παρέα του Έρλινγκ Χάαλαντ κάνει τρομερά πράγματα, και πλέον είναι αντιμέτωπη με την πιο μεγάλη «πρόκληση» στην ιστορία της.
Η Αγγλία (12/07, 00:00) περιμένει στα προημιτελικά, και πλέον η όρεξη έχει «ανοίξει» για τα καλά. Σε μία χώρα που εδώ και πολλά χρόνια «δουλεύει» με τον ίδιο προπονητή, ώστε να έρθει αυτή η στιγμή.
Και όχι μόνο αυτό, καθώς ο Στάλε Σολμπάκεν είναι και ο άνθρωπος που είχε δώσει την ευκαιρία στον Τζέικομπ Νίστρουπ να κάνει το… πρώτο του βήμα!
Η πρώτη ευκαιρία του Τζέικομπ Νίστρουπ
Ο νυν τεχνικός της εθνικής Νορβηγίας έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Κοπεγχάγη.
Η πρώτη του θητεία στους Δανούς ήρθε το 2006, όπου και έμεινε μέχρι και το 2011! Σύντομα οι δύο πλευρές συναντήθηκαν ξανά.
Τον Αύγουστο του 2013 είχε έρθει η επιστροφή του Στάλε Σολμπάκεν, για να αποχωρήσει μετά από 357 ματς και πάνω από επτά χρόνια!
Στην ομάδα που ο Τζέικομπ Νίστρουπ έγραψε τα πρώτα του «χιλιόμετρα» στην προπονητική.
Ο νυν τεχνικός του Παναθηναϊκού ξεκίνησε στις ακαδημίες της Κοπεγχάγης, σε ένα μέρος που πέρασε αρκετά χρόνια και ως ποδοσφαιριστής.
Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία σε επίπεδο ανδρών ήρθε το καλοκαίρι του 2018. Ο Στάλε Σολμπάκεν ξεχώρισε τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τον «κάλεσε», ώστε να είναι στο τεχνικό του επιτελείο!
Μάλιστα, έπειτα από δύο χρόνια, ήρθε και η ώρα του Δανού προπονητή να αναλάβει την πρώτη ομάδα της Κοπεγχάγης.
Σε μία «σχέση» που ξεκίνησε το 2020 και πλέον ο καθένας του έγινε γνωστός για διαφορετικούς λόγους, λίγα χρόνια αργότερα.