O Παναθηναϊκός συνέχισε με μία εντυπωσιακή εμφάνιση την προετοιμασία του, αφού κέρδισε τον Άγιαξ (04/07, 3-1). Σε ένα φιλικό που o Τζέικομπ Νίστρουπ «κράτησε» αρκετά πράγματα.

Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού έλαβε «τέλος». Οι «πράσινοι» τελείωσαν τις υποχρεώσεις του, με μία εξαιρετική εμφάνιση, αφού κέρδισαν με 3-1 (04/07) τον Άγιαξ.

Σε μία αναμέτρηση, που έρχεται λίγες εβδομάδες, πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι των «πρασίνων», για τα προκριματικά του Conference League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ «κράτησε» αρκετά πράγματα από τη φιλική αναμέτρηση με τον «Αίαντα».

Στις δηλώσεις του, μετά τη λήξη του ματς έκανε ξεχωριστές αναφορές για μερικούς ποδοσφαιριστές.

Πιο συγκεκριμένα, τόνισε πως οι Αντριάνο Γιάγκουσιτς, Ανδρέας Τεττέη, όσοι έπαιξαν στον χώρο του κέντρου, αλλά και οι εξτρέμ έκαναν ένα… βήμα μπροστά.

Μάλιστα, ανέφερε πως η βοήθειά τους ήταν πολύτιμη, τόσο στην επίθεση, αλλά και στην άμυνα.

Παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση, ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε και σε όσα θέλει να βελτιώσει η ομάδα του.

Για την ακρίβεια, είπε χαρακτηριστικά πως θέλει να δει το «τριφύλλι» να μην έχει «κενά» διαστήματα, όταν έχει την μπάλα στα πόδια του.

Κι αυτό, γιατί όταν οι «πράσινοι» ήταν αδύναμοι όσο είχαν την κατοχή, ο Άγιαξ έγινε πιο επικίνδυνος και δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες.

Σε ένα ματς που ήταν αρκετό, ώστε ο Τζέικομπ Νίστρουπ να βγάλει ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα.

Λήξη αγώνα, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί του Άγιαξ με 3-1 σε φιλική αναμέτρηση. #Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/fle7dfViCB — Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 4, 2026

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ:

Για το παιχνίδι:

«Τα συμπεράσματα είναι θετικά, εκτός από τα τελευταία 10-12 λεπτά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν και δεν κάναμε σωστά τα πράγματα που έχουμε δουλέψει με ή χωρίς τη μπάλα. Αρκετοί παίκτες βγήκαν μπροστά, ο Γιάγκουσιτς, ο Τεττέη, οι παίκτες στη μεσαία γραμμή, ανεξαρτήτως του ποιος έπαιξε, ο Καμαρά, ο Τσιριβέγια, ο Τσέριν, αλλά και τα εξτρέμ μας, ήταν όλοι τους θετικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου».

Για τον Καλάμπρια:

«Ο Καλάμπρια ένιωσε ένα πόνο στο στομάχι, τίποτα παραπάνω, δεν έχει τραυματιστεί και αυτό είναι το σημαντικό σε τέτοια παιχνίδια, να μην έχεις επιπόλαιους τραυματισμούς».

Για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι στο προηγούμενο φιλικό:

«Όταν παίζεις απέναντι στον Άγιαξ δεν γίνεται να είσαι σε όλο το 90λεπτο καλύτερος, το σημαντικό είναι να ελέγχεις το παιχνίδι όσο μπορείς, αλλά και την πίεση που σου ασκούν.

Ο λόγος που χάσαμε κάποια στιγμή τον έλεγχο είναι επειδή γίναμε αδύναμοι με τη μπάλα στα πόδια και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί, αλλά γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος από αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μας. Είμαι ικανοποιημένος κι από τις συνθήκες του φιλικού, ήταν σαν επίσημο παιχνίδι».