Ο Αλέσιο Λίσι αποθέωσε τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ενώ ταυτόχρονα έδειξε τα όσα «έρχονται» για εκείνον για τη νέα σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με ακόμα μία νίκη την προετοιμασία του στην Ολλανδία. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δοκιμάστηκε με τη Βέστερλο (04/07, 4-0), σε ακόμα ένα «τεστ» για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι.

Ο Ιταλός τεχνικός αρχίζει να «μαθαίνει» τo κλαμπ του και προσπαθεί να το ετοιμάσει για τον «μαραθώνιο» των ευρωπαϊκών προκριματικών.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης στις δηλώσεις είχε μία ξεχωριστή αναφορά για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικός για μας. Πρέπει να δουλέψει παραπάνω και σίγουρα μπορεί να είναι ακόμα καλύτερος», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του.

Ατάκες που μαζί με τα όσα είδαμε στα πρώτα δύο φιλικά «δείχνουν» τα όσα «έρχονται» για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο Αλέσιο Λίσι έχει «μεταφράσει» την εμπιστοσύνη του στον νεαρό χαφ. Όλες οι μεσοεπιθετικές ενέργειες και οι στατικές φάσεις έχουν αρχίσει να περνούν από τα… πόδια του.

Την ίδια ώρα, είδαμε τον Γιάννη Κωνσταντέλια να φοράει και το περιβραχιόνιο του ΠΑΟΚ.

Μπορεί όλα αυτά να έγιναν σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο της σεζόν. Όμως, φαίνεται πως οι Θεσσαλονικείς θα στηριχτούν ακόμα περισσότερο στον 23χρονο μεσοεπιθετικό.

Σε μία μεταβατική σεζόν, καθώς πάντα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, έπειτα από μία αποχώρηση προπονητή. Πόσω μάλλον, όταν μιλάμε για τον Ραζβάν Λουτσέσκου που είχε έξι συνεχόμενα χρόνια στο κλαμπ.

Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πως αυτά τα λίγα λόγια του Αλέσιο Λίσι για τον Γιάννη Κωνσταντέλια «δείχνουν» πολλά, μιας και μπορεί να θέλει να του «μεταφέρει» πως τη νέα σεζόν θα αναλάβει ακόμα περισσότερες ευθύνες στην «πλάτη» του.