Ο Μάρκο Νίκολιτς, με τρεις λέξεις, έκανε γνωστά τα στοιχεία που θέλει να περάσει στην ΑΕΚ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «OPAP Game Time» και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στα στοιχεία που θέλει να φέρει στην ΑΕΚ.

Ο τεχνικός της «Ένωσης», χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τρεις λέξεις, περιέγραψε την επιθυμία του, ενώ παράλληλα μίλησε και για την πρώτη του εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και την επαφή του με τον κόσμο των «κιτρινόμαυρο».

Χαρακτηριστικά, σχετικά με τα χαρακτηριστικά που επιθυμεί να περάσει στην ομάδα, ο Νίκολιτς είπε: «Μάχη, πίστη και επιμονή».

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης στους Betarades: «Ανατρίχιασα όταν φώναξαν οι οπαδοί το όνομά μου» (video) Ο Δημήτρης Καλοσκάμης μίλησε στους Betarades, μετά την MVP εμφάνιση που έκανε κόντρα στον Παναιτωλικό. Το «ευχαριστώ» στον κόσμο της ΑΕΚ και η εμπιστοσύνη που του δείχνει η ομάδα.

Για τη συνάντησή του με οπαδούς της ΑΕΚ και όσα του λένε: «Από την πρώτη μέρα οι φίλοι της ΑΕΚ μού λένε ‘έχουμε υπομονή’. Είναι συνδεδεμένοι με τον σύλλογο. Κάθε μέρα μου λένε στο δρόμο ‘Μόνο ΑΕΚ’».

Για την άποψή του για την Stoiximan Super League: «Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό, αλλά φυσικά μπορεί να γίνει καλύτερο».

Για τον πιο αστείο παίκτη στην ομάδα: «ο Ρότα, ο Πήλιος, ο Μάνταλος… Όλοι αυτοί οι Έλληνες, είναι πολύ αστείοι».

Για το ποιος παίκτης θα μπορούσε να γίνει προπονητής: « Μάνταλος, ο κάπτεν».

Και τέλος, για το επάγγελμα που θα έκανε, αν δεν ήταν προπονητής: «Πιθανότατα δικηγόρος».