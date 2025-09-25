Ο Δημήτρης Καλοσκάμης μίλησε στους Betarades, μετά την MVP εμφάνιση που έκανε κόντρα στον Παναιτωλικό. Το «ευχαριστώ» στον κόσμο της ΑΕΚ και η εμπιστοσύνη που του δείχνει η ομάδα.

Δηλώσεις στον Φάνη Τσοκανά

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ΑΕΚ, κόντρα στον Παναιτωλικό (24/09, 2-1).

Η «Ένωση» έκανε το 2/2 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός άφησε τη «σφραγίδα» του.

Πρώτα, μοίρασε το γκολ στον Πιερό, ενώ στη συνέχεια, ανέλαβε ο ίδιος δράση, για να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμός που αντιμετώπισε στην έναρξη της σεζόν, ο Δημήτρης Καλοσκάμης αποδεικνύει πως δεν έχει κερδίσει τυχαία την εμπιστοσύνη του Μάρκο Νίκολιτς.

Πάντως, αυτήν την πρεμιέρα στην OPAP Arena, δεν θα μπορούσε να την φανταστεί ούτε εκείνος τόσο ιδανική.

«Δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο ονειρικό το ντεμπούτο στην OPAP Arena, είναι η αλήθεια. Είμαι πολύ χαρούμενος για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, αλλά το κυνηγούσα κι όλας. Μία στο Αιγάλεω, δύο στη Λάρισα. Ήταν η τρίτη και φαρμακερή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ έδειξαν να «αγκαλιάζουν» από την πρώτη στιγμή τον νεαρό ποδοσφαιριστή και η αποθέωση που γνώρισε, φαίνεται πως τον «άγγιξε» πραγματικά.

«Απίστευτο συναίσθημα να φωνάζει όλη η OPAP Arena το όνομά μου. Ανατρίχιασα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο και ελπίζω να τους κάνω χαρούμενους και στο μέλλον».

Για όσα ένιωσε για το πρώτο του ματς στην OPAP Arena και τον τραυματισμό του είπε: «Ανυπομονούσα από την πρώτη στιγμή που ήρθα στην ομάδα.

Είχα ένα στραβοπάτημα. Δεν θα το πω ατυχία, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι ατυχία στη ζωή, άλλα είναι. Αυτά είναι πράγματα που μας κάνουν καλύτερους και πιο δυνατούς.

Είμαι πολύ χαρούμενος που εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα».

Για τον πανηγυρισμό με τον Ηλία Κυριακίδη και τη στήριξη που λαμβάνει από την ομάδα: «Με τον κ. Ηλία (σ.σ. Κυριακίδη) δουλεύουμε πάρα πολύ κάθε μέρα, με βοηθάει πάρα πολύ, είναι πάντα εκεί για ό,τι του ζητήσω. Επίσης, οι συμπαίκτες μου, από την πρώτη στιγμή, είναι δίπλα μου, με υποστηρίζουν και θέλουν να γίνω καλύτερος, γιατί πιστεύουν σε μένα. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για έναν νεαρό παίκτη, καθώς έτσι θα φτάσει στο επόμενο επίπεδο».

Τέλος, ο Δημήτρης Καλοσκάμης αναφέρθηκε στην επιστροφή του από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε: «Έχω δουλέψει πάρα πολύ, ξέρω τον εαυτό μου. Από την πρώτη στιγμή αποδέχθηκα αυτό που έγινε. Λέω οκ, θα κάνουμε το χειρουργείο, μέρα με τη μέρα, έχω ανθρώπους που με βοηθούν και στην ομάδα και δικούς μου. Ήμουν σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά».