Ο Χρήστος Μουζακίτης φαίνεται πως δεν… χάνει την πρωτιά, στην «κούρσα» για το Golden Boy Web 2025. Οι ψήφοι που συγκέντρωσε μετά τον δεύτερο γύρο και ο ανταγωνισμός.

Βάζει… πλώρη για μεγάλη διάκριση ο Χρήστος Μουζακίτης! Εδώ και αρκετό καιρό, οδηγεί την «κούρσα» στο Golden Boy Web 2025 και όπως φαίνεται, το κοινό δεν δείχνει διατεθειμένο να αλλάξει την πρωτιά.

Ο Έλληνας ταλαντούχος μέσος του Ολυμπιακού, παραμένει στην πρώτη θέση της ψηφοφορίας, έπειτα και από την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η «Tuttosport.com», που διοργανώνει το εν λόγω βραβείο, ο Μουζακίτης, μετά και το πέρας της δεύτερης φάσης, έχει συγκεντρώσει συνολικά 378.782 ψήφους από τους αναγνώστες της!

Στον αντίστοιχο πρώτο γύρο, είχε φτάσε στους 231.609 και όπως είναι λογικό, η πρωτιά παραμένει στα «χέρια» του.

💫#Golden Boy Web 2025, guida Mouzakitis. Ma occhio a Yildiz https://t.co/mMVbynBDIX — Tuttosport (@tuttosport) September 19, 2025

Με την έναρξη του 3ου γύρου για το βραβείο του Golden Boy Web 2025, ο Μουζακίτης, όπως όλα δείχνουν, έχει έναν άμεσο ανταγωνιστή. Παρ’ όλα αυτά, διατηρεί ακόμα μία διαφορά «ασφαλείας».

Ο Κενάν Γιλντίζ, λοιπόν, είναι το wonderkid, που «καταδιώκει» τον ποδοσφαιριστή των «ερυθρολεύκων». Ο 20χρονος εξτρέμ της Γιουβέντους, αυτή τη στιγμή, βρίσκεται 60.000 ψήφους πίσω από τον Έλληνα μέσο.

Από εκεί και πέρα, στην τρίτη θέση είναι ο Γιαν-Κάρλο Σίμιτς, ενώ όπως τονίζει η «Tuttosport», αξίζει να κρατήσουμε και τα ονόματα των Αρντά Γκιουλέρ και Ντεζιρέ Ντουέ, οι οποίοι μπορεί να είναι πίσω στην ψηφοφορία, αλλά το «ένθερμο» κοινό τους δύναται να ανατρέψει τα δεδομένα.

Όπως και να έχει, με τον 3ο γύρου της ψηφοφορίας να «τρέχει», ο Μουζακίτης παραμένει «δυνατά» στη διεκδίκηση του βραβείου.