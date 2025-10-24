Οι σκέψεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για το ποιοι θα καλύψουν το «κενό» του Τσικίνιο στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ (26/10).

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ΑΕΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης την Κυριακή (26/10), σε ένα ματς που ο Τσικίνιο θα απουσιάζει.

Ο Πορτογάλος χαφ, ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες και της φετινής σεζόν στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αποκόμισε ένα πρόβλημα από την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα και δεν θα δώσει το «παρών» στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η απουσία του, προφανώς, και θα είναι αισθητή. Πρόκειται για έναν παίκτη που βοηθά πολύ στο πρέσινγκ και ταυτόχρονα, είναι καθοριστικός στην κυκλοφορία της μπάλας, αλλά και στο σκοράρισμα.

Οι υποψήφιοι για να καλύψουν το «κενό» του Τσικίνιο στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ, είναι οι Σαντιάγο Έσε και Ρεμί Καμπελά. Ο πρώτος σε πιο προωθημένο ρόλο και ο δεύτερος στη φυσική του θέση.

Παράλληλα, υπάρχει και η επιλογή του Γιαζίτσι, αλλά ως σενάριο μοιάζει πιο μακρινό. Το ίδιο και η αλλαγή σχηματισμού σε 4-4-2, ώστε ο Ταρεμί να ξεκινήσει και να αγωνιστεί πλάι στον Ελ Κααμπί.