Ο Ολυμπιακός έδωσε μία ξεχωριστή «νότα» στην προπόνηση της ομάδας, την Παρασκευή (24/10).

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το επερχόμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ (26/10, 21:00), στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στην Stoiximan Super League.

Στην προπόνηση της Παρασκευής (24/10), πάντως, οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν μία ξεχωριστή «πινελιά».

Αρχικά, αυτή δεν έλαβε χώρα στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, όπως συνηθίζεται. Εν αντιθέσει, έγινε στην έδρα των Πειραιωτών, το Γ. Καραϊσκάκης.

Όπως φάνηκε, υπήρχε ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος για αυτή την αλλαγή. Αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης, «σύσσωμος» ο Ολυμπιακός μετέβη στο νέο υπερσύγχρονο Μουσείο, που άνοιξε τις πύλες του το περασμένο καλοκαίρι.

Άπαντες περιηγήθηκαν στον χώρο, «ταξιδεύοντας» στις μεγαλύτερες στιγμές του συλλόγου από τον Πειραιά.

Αναλυτικά, η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Συγκίνηση και υπερηφάνεια. Αυτά είναι τα συναισθήματα που κατέκλυσαν τους ποδοσφαιριστές και το staff του Ολυμπιακού κατά την επίσκεψή τους την Παρασκευή (24/10) στο νέο υπερσύγχρονο Μουσείο της ομάδας. Σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα, μετά το τέλος της προπόνησης στο «Γ. Καραϊσκάκης», βρέθηκε στην Κιβωτό του Θρύλου και ξεναγήθηκε στους χώρους της, σε ένα συγκινησιακά «ερυθρόλευκο» ταξίδι δόξας και Ιστορίας.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του εντυπωσιάστηκαν από τη διαδραστικότητα του Μουσείου, αντίκρισαν μοναδικά εκθέματα, συγκινήθηκαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου γίνεται αναφορά στην Τραγωδίας της Θύρας 7, «συνάντησαν» τους θρύλους του Συλλόγου, καμάρωσαν μπροστά στην παράταξη των τροπαίων και έζησαν τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει η εγκατάσταση του “Robokeeper”.

Έσπευσαν να θυμηθούν, αλλά και να μάθουν για μεγάλες νίκες του Θρύλου σε Ελλάδα και Ευρώπη, έπαιξαν διαδραστικά quiz, διάβασαν την Ιστορία του Συλλόγου, ενώ ιδιαίτερη ήταν η στιγμή κατά την οποία όλοι μαζί παρακολούθησαν την ταινία για την κατάκτηση των ευρωπαϊκών τροπαίων, ξεσπώντας μετά το τέλος της σε χειροκροτήματα.

Όταν αντίκρισαν τα τρόπαια του UEFA Europa Conference League και του UEFA Youth League, θυμήθηκαν τη θρυλική σεζόν 2023-2024, η οποία πάντα θα μας θυμίζει πως το όνειρο το τρελό έγινε πραγματικότητα.

Η επίσκεψη του ποδοσφαιρικού τμήματος στο νέο Μουσείο, η δημιουργία του οποίου αποτέλεσε πρωτοβουλία του Προέδρου κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για την ομάδα μας».

Δείτε τις φωτογραφίες και το βίντεο που δημοσίευσε ο Ολυμπιακός: