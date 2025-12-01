Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η «Ένωση» σε ένα «τρελό» ματς, μπόρεσε να επικρατήσει του Παναθηναϊκού (30/11, 2-3), με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς.

Η ΑΕΚ «έσπασε» την «κατάρα»: Πότε κέρδισε τελευταία φορά ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα Η ΑΕΚ «έτρεχε» ένα πολύ άσχημο σερί αρνητικών αποτελεσμάτων στα ντέρμπι για τη Stoiximan Super League. Πότε είχε κερδίσει τελευταία φορά ματς απέναντι σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό;

Ο Σέρβος επιθετικός σκόραρε τρία γκολ, στην -ίσως- καλύτερή του εμφάνιση με τα «κιτρινόμαυρα».

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Μάρκο Νίκολιτς τον αποθέωσε στη συνέντευξη Τύπου. Ο 46χρονος τεχνικός τόνισε ότι ήταν μία «εμφάνιση ηγέτη», αλλά δεν στάθηκε στο χατ-τρικ του συμπατριώτη του.

Kι αυυτό, γιατί μίλησε για την «αθόρυβη» δουλειά που έκανε, που δεν φαίνεται στα… νούμερά του.

Αναλυτικά, τι δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς:



«Καλησπέρα. Συγχαρητήρια στους παίκτες, ήταν μια απίστευτη νίκη. Κερδίσαμε με καλό παιχνίδι και καλό στυλ. Προερχόμαστε από τις νίκες με Άρη και Φιορεντίνα, βγάλαμε μια εβδομάδα με μεγάλη επιτυχία. Σπουδαία δουλειά από τα παιδιά, το αξίζαμε. Ελέγξαμε πλήρως τον ρυθμό μέχρι να κάνουμε αλλαγές που έπρεπε να γίνουν. Στο τέλος ήμασταν τυχεροί που σκοράραμε, αλλά ήρθε από τον ουρανό, από τον Θεό. Αξίζαμε να κερδίσουμε, καμία αμφιβολία. Είμαστε εκεί στη μάχη της κορυφής. Με ανησυχεί η κατάσταση του Πέτρου Μάνταλου, είναι ο αρχηγός μας και πολύ σημαντικός παίκτης. Έχουμε πολλά και διαδοχικά παιχνίδια, όλοι οι παίκτες είναι σημαντικοί. Έξι αναμετρήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα, ξεκινώντας με τον ΟΦΗ και τα ταξίδια».

Για τα χαρακτηριστικά της νίκης και αν είναι κοντά σε αυτό που θέλει να δει:



«Δεν έχω κάτι να πω σε αυτό. Οι παίκτες πρέπει να βλέπουν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Για εμένα το σημαντικό είναι η ομάδα, το σύνολο. Πρέπει να συνεχίσουμε να εμφανίζουμε πολύ καλό πρόσωπο. Η ατμόσφαιρα στα Σπάτα είναι εξαιρετική, δουλεύουν πολύ καλά και το κλίμα είναι καλό. Παίξαμε επιθετικά, αντιμετωπίσαμε τις αδυναμίες μας και ελέγξαμε το μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης. Δεν έχουμε χρόνο για πανηγύρια, έχουμε το παιχνίδι με τον ΟΦΗ που είναι πολύ σημαντικό».

Για το διάστημα που χάθηκε ο έλεγχος και την εμφάνιση του Γιόβιτς:



«Είχαμε τον έλεγχο μέχρι το σημείο που ο Θωμάς γλίστρησε στο χορτάρι. Εκεί δώσαμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να πάρει μομέντουμ. Οι αλλαγές δεν απέδωσαν στο 100%, μετά ήρθε η ισοφάριση. Οι περισσότεροι παίκτες παίζουν συνεχώς, δεν είχαμε την απαιτούμενη φρεσκάδα για να χτυπήσουμε τον Παναθηναϊκό. Στο τέλος δικαιωθήκαμε και πήραμε τη νίκη. Ο Γιόβιτς έκανε εμφάνιση ηγέτη. Είναι πολύ καλός παίκτης, έχει προσαρμοστεί, είναι χαρακτήρας που τον λατρεύουν όλοι στα αποδυτήρια. Ήταν παντού, έτρεχε, πίεσε. Αυτό θέλουμε από αυτόν».

Για το αν θα είναι τρεις οι διεκδικητές του τίτλου:



«Είναι η πρώτη μου χρονιά, αλλά ήξερα τι συμβαίνει εδώ. Τα Play Offs τώρα είναι μειωμένα, πριν ήταν έξι ομάδες, τώρα τέσσερις. Αυτά τα ματς θυμίζουν αρκετά το μπάσκετ. Το σημαντικότερο είναι ο Απρίλιος και ο Μάιος, τότε πρέπει να είσαι κοντά. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα, με ιστορία, οπαδούς και σπουδαίο προπονητή. Μετά την ήττα από τον Βόλο πήρε νίκες. Υπάρχουν κι άλλες ομάδες που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα, όπως ο Λεβαδειακός, ο Βόλος και η Κηφισιά. Αυτό κάνει τη λίγκα ανταγωνιστική. Όλοι θέλουν ανταγωνιστικές λίγκες με δικαιοσύνη και καθαρότητα».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς: