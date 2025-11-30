Η ΑΕΚ «έτρεχε» ένα πολύ άσχημο σερί αρνητικών αποτελεσμάτων στα ντέρμπι για τη Stoiximan Super League. Πότε είχε κερδίσει τελευταία φορά ματς απέναντι σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό;

Μία ΜΑΤΣΑΡΑ, που τα είχε όλα! Παναθηναϊκός και ΑΕΚ (30/11, 2-3) μάς χάρισαν ένα παιχνίδι που ήταν η χαρά του ποδοσφαιρόφιλου.

Γκολ, ένταση, πάθος και πολλές εναλλαγές συναισθημάτων, που μας κράτησαν αγωνία, μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του ματς για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League ήταν ο Λούκα Γιόβιτς.

Ο Σέρβος επιθετικός σκόραρε χατ-τρικ και κέρδισε και πέναλτι! Μάλιστα, ήταν ο ποδοσφαιριστής, που στα… χασομέρια έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην ομάδα του, μετά την ισοφάριση του Φίλιπ Τζούρισιτς στο 90ο λεπτό.

Εκτός από το «τρίποντο» η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπόρεσε να «σπάσει» και μία «κατάρα». Τι εννοούμε με αυτό;

Αρκεί να δούμε τα τελευταία της παιχνίδια κόντρα σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

«Έσπασε» η κατάρα

Προφανώς και αυτές οι τέσσερις ομάδες τα «λένε» πολύ συχνά, λόγω και των Play Offs της Stoiximan Super League.

Ωστόσο, η ΑΕΚ είχε πάρα πολύ καιρό να «ανασάνει» σε κάποιο ντέρμπι! Πότε ήταν η τελευταία φορά, που είχε πάρει νίκη σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι για το πρωτάθλημα;

Θα πρέπει να πάμε στον περασμένο Φλεβάρη και 10 ματς πίσω! Κι όμως, οι «κιτρινόμαυροι» στα τελευταία εννέα ντέρμπι στο πρωτάθλημα είχαν μόνο ήττες.

Τελευταία φορά, που «χαμογέλασαν» ήταν απέναντι στον ΠΑΟΚ, σε ένα ματς για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος!

Τότε, με δύο πολύ όμορφα γκολ του Έρικ Λαμέλα η «Ένωση» είχε κερδίσει με 2-1 και είχε πάρει ένα σπουδαίο «τρίποντο».

Ωστόσο, για να πανηγυρίσει ξανά απέναντι σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό ή ΠΑΟΚ έπρεπε να περάσουν περίπου 10 μήνες και εννέα ήττες. Ένα σερί, που ξεκίνησε στην «εποχή Ματίας Αλμέιδα», συνεχίστηκε με τον Μάρκο Νίκολιτς, αλλά ο Σέρβος προπονητής ήταν τελικά αυτός που έβαλε «στοπ».

Αναλυτικά, όλες οι συνεχόμενες ήττες της ΑΕΚ στα ντέρμπι για το πρωτάθλημα: