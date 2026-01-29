Στον Λεβαδειακό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Χρήστος Παπαδόπουλος, μιας και επαναπατρίστηκε, μετά από την εμπειρία του στην Ιταλία!

Μία κίνηση, με… βλέμμα το μέλλον έκανε ο Λεβαδειακός. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος ανακοινώθηκε από την ομάδα της Βοιωτίας, με τον ίδιο να επιστρέφει, μετά από αρκετά χρόνια στο εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, παρά το νεαρό της ηλικίας του, από το 2022 βρισκόταν στην Ιταλία, όπου ξεκίνησε την πορεία του στην Τζένοα.

Έπειτα, ακολούθησαν δύο δανεισμοί. Με τις ακαδημίες της Γιουβέντους, αλλά και της Αταλάντα, να περνούν από το… μικροσκόπιό τους τον Έλληνα επιθετικό.

Ωστόσο, καμία εκ των δύο δεν τον κράτησε στο δυναμικό της και επέστρεψε πίσω στους «ροσομπλού».

To ελληνικό ΤOP-5 της Serie A

Πολλοί, δεν θα γνώριζαν, πως ο 21χρονος ποδοσφαιριστής, έχει κάνει την εμφάνισή του και στη Serie A. Κι όμως, αυτό είχε συμβεί τη σεζόν 2023-24 και μάλιστα, σε αγώνα απέναντι στη Μίλαν.

Ο Χρήστος Παπαδόπουλος στις 5 Μαΐου του 2025 είχε περάσει ως αλλαγή για 3 λεπτά σε έναν αγώνα, που είχε λήξει με το ισόπαλο 3-3!

Μπορεί να μην σκόραρε κάποιο γκολ. Ωστόσο, μόνο και μόνο με την παρουσία του μπόρεσε να «μπει» σε ένα ιδιαίτερο ελληνικό TOP-5 της κορυφαίας Λίγκας της Ιταλίας!

Αυτό αφορά, τους ποδοσφαιριστές από τη χώρα μας, που έκαναν σε μικρότερη ηλικία ντεμπούτο.

O νυν ποδοσφαιριστής του Λεβαδειακού τα κατάφερε σε ηλικία 19 ετών έξι μηνών και τριών ημέρων. Με αυτόν τον τρόπο, είναι στη θέση Νο.4 της σχετικής λίστας!

Ποιοι είναι από πάνω του; Με λίγες ημέρες διαφορά τον «ξεπερνάει» ο Χρήστος Κουρφαλίδης. Μία… ανάσα από την κορυφή θα βρούμε τον Δημήτρη Κεραμίτση. Στην 1η θέση έχουμε τον Λάμπρο Χούτο, που έκανε το ντεμπούτο του σε ηλικία 16 ετών, τεσσάρων μηνών και 13 ημερών!

Μπορεί να μην τα κατάφερε τόσο μικρός και ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Παρ’ όλα αυτά, δεν παύει να μιλάμε για μία εντυπωσιακή ηλικία για ντεμπούτο στη Serie A ως Έλληνας ποδοσφαιριστής.

