Ο Λεβαδειακός δεν «λύγισε» ούτε στο «Κλ. Βικελίδης» απέναντι στον Άρη και έδωσε συνέχεια στο σερί που «τρέχει»!

Ο Λεβαδειακός κατάφερε να μείνει «όρθιος» και στο «Κλ. Βικελίδης», απέναντι στον Άρη (25/01, 2-2), στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League!

Αν και η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, κατάφερε σε αμφότερες τις περιπτώσεις να βρει δίχτυα και να φέρει το ματς σε απόλυτη ισορροπία.

Ο Γιάννης Κωστή ήταν εκείνος που «λύτρωσε» τους Βοιωτούς στο φινάλε. Με γκολ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων έγραψε το τελικό 2-2 και έτσι, χάρισε έναν πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του, που έφτασε πια στους 35.

Ωστόσο, πέρα από τη βαθμολογική σημασία, με το συγκεκριμένο τέρμα, ο Λεβαδειακός κατάφερε να δώσει συνέχεια και σε ένα απίθανο σερί.

Ο σύλλογος της Βοιωτίας παραμένει αήττητος για οκτώ διαδοχικά παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις! Για την ακρίβεια, μετρά δύο νίκες για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ακόμα ακόμα τέσσερις στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο οποίο έχει και δύο ισοπαλίες.

Για να βρούμε την τελευταία ήττα του Λεβαδειακού, θα χρειαστεί να γυρίσουμε στις 30 Νοεμβρίου και στη 12η στροφή του πρωταθλήματος! Τότε, ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει να φύγει με το «διπλό» από τη Βοιωτία, χάρη στο γκολ που σημείωσε ο Γιακουμάκης στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης.

Έκτοτε, τόσο τον Δεκέμβριο, όσο και τον Ιανουάριο, έως τώρα, αγνοεί τη λέξη «ήττα»!