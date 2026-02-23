Μέσα σε μόλις 15 μέρες, ο Λεβαδειακός μπόρεσε να «χάσει» όσους βαθμούς, είχε δει να «χάνονται» από τα τέλη Οκτώβρη, μέχρι τις αρχές Φλεβάρη.

Η φετινή σεζόν του Λεβαδειακού είναι «ονειρική». H ομάδα της Βοιωτίας, μέχρι και σήμερα παίζει στα… ίσα για την είσοδό της στην 4άδα της Stoiximan Super League.

Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό τα αποτελέσματά της δεν είναι τα επιθυμητά. Πώς το καταλαβαίνει κανείς αυτό;

Από τα τέλη του Οκτώβρη, μέχρι και τις αρχές Φλεβάρη, ο Λεβαδειακός είχε «χάσει» μονάχα οκτώ βαθμούς στη Stoiximan Super League.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος «έδειξε» γιατί ο Λεβαδειακός κατάφερε να «αλλάξει» Ο Νίκος Παπαδόπουλος, μέσα σε μερικές λέξεις, «έδειξε» γιατί ο Λεβαδειακός φέτος είναι μια ομάδα που κάνει τη διαφορά.

Παρ’ όλα αυτά, περισσότερους βαθμούς «έχασε» και στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές, ακόμα και αν είχε πιο δύσκολο έργο.

Ας πάρουμε τα πράγμα ένα-ένα. Στις 26 Οκτωβρίου του 2025, η ομάδα της Βοιωτίας, είχε μείνει στην ισοπαλία με τον Άρη (1-1) στην έδρα του. Τότε, ξεκίνησε και μία εκπληκτική πορεία.

Στις επόμενες 11 «στροφές» του πρωταθλήματος, μέτρησε συνολικά 26 βαθμούς, από τους συνολικά 33 που μπορούσε να πάρει.

Με λίγα λόγια, στην πορεία του «έχασε» μονάχα επτά βαθμούς, από τον Νοέμβρη, μέχρι και τις αρχές Φλεβάρη!

Ωστόσο, μέσα σε 15 μέρες, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου «πέταξε» περισσότερους βαθμούς. Κι όμως, αρκεί να δούμε τις τελευταίες τρεις αναμετρήσεις.

Αρχικά, ο Λεβαδειακός έχασε στην Κρήτη από τον ΟΦΗ (08/02, 3-2), για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Μετέπειτα, ακολούθησε η «λευκή» ισοπαλία με τον Ολυμπιακό (15/02, 0-0) στη Βοιωτία, για να έρθει και η «βαριά» ήττα με 4-0 στην έδρα της ΑΕΚ (22/02).

Επομένως, μέσα σε 15 μέρες, «έχασε» οκτώ βαθμούς, αφού ήρθαν δύο ήττες και μία ισοπαλία.

Ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων, που δεν είχε έρθει ποτέ για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, ακόμα και αν το πρόγραμμα της έμοιαζε με… βουνό. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν «υποβαθμίζει» την τρομερή πορεία, που έχει κάνει μέχρι και σήμερα.