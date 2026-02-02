Ο Λεβαδειακός σκοράρει ακατάπαυστα, στο ένα παιχνίδι μετά το άλλο, και έπιασε ένα ιστορικό ρεκόρ.

Ο Λεβαδειακός αποτελεί μία ασταμάτητη «μηχανή» παραγωγής γκολ.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου κέρδισε και τον Αστέρα Τρίπολης (01/02, 3-1) και συνεχίζει ακάθεκτη στον δρόμο προς την εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη 4αδα.

Αυτό ήταν το ένατο διαδοχικό παιχνίδι χωρίς ήττα για τους Βοιωτούς, σε όλες τις διοργανώσεις, όμως το πιο εντυπωσιακό είναι οι επιθετικές τους επιδόσεις.

Μέχρι στιγμής, στα 19 παιχνίδια που έχουν δώσει για τη Stoiximan Super League, έχουν σκοράρει 47 φορές και διατηρούν την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα!

Παράλληλα, ο Λεβαδειακός κατάφερε να βρει δίχτυα σε 15 διαδοχικά του παιχνίδια για το ελληνικό πρωτάθλημα τη φετινή σεζόν. Με τη συγκεκριμένη επίδοση, έφτασε στο καλύτερο σερί που έχει πετύχει ποτέ, στην ιστορία του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Μένει να φανεί μέχρι πού θα μπορέσει να το επεκτείνει, αλλά και αν θα ξεπεράσει τα αντίστοιχα σερί του Άρη και της ΑΕΛ, που έχουν σκοράρει σε 16 και 17 παιχνίδια αντίστοιχα.

Το καλύτερο σερί με διαδοχικά ματς όπου σκοράρουν, διατηρούν ο Παναθηναϊκός, με 57 παιχνίδια (1963-65), και έπειτα ο ΠΑΟΚ, που σταμάτησε στις 56 αναμετρήσεις (2018-20).

Ο Λεβαδειακός έχει σκοράρει και στα 15 τελευταία παιχνίδια του για το πρωτάθλημα, κάνοντας ρεκόρ στην ιστορία του. Από τις 14 ομάδες της φετινής Σούπερ Λιγκ το ρεκόρ έχει ο Παναθηναϊκός με 57 ματς μεταξύ 1963 και 1965. Παραθέτουμε την καλύτερη επίδοση κάθε ομάδας και πότε έγινε. pic.twitter.com/rCET9eMOLz — soccerbase.gr (@SoccerbaseG) February 1, 2026

Πηγή: soccerbase.gr