O Παναθηναϊκός «απέδρασε» από το Αγρίνιο με ένα σπουδαίο «διπλό»! «Ήρωας» ήταν ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, που σκόραρε ένα γκολ, που είχε «δουλευτεί» από τον Χρήστο Κόντη στην «εποχή Ιβάν Γιοβάνοβιτς»!

Αν και πήγε να «στραβοπατήσει» ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πετύχει την πρώτη του νίκη στη Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» λίγο έλειψε να την… πατήσουν στην έδρα του Παναιτωλικού (28/09, 1-2), αλλά με γκολ στα «χασομέρια» τη «γλύτωσαν».

Μπορεί ο Ρενάτο Σάντσες να «μάγεψε», αλλά τα φώτα «πέφτουν» πάντα στον ποδοσφαιριστή, που «ντύνεται» ήρωας στα τελευταία λεπτά.

Και ο Παναθηναϊκός βρήκε τον δικό του «από μηχανής θεό» στο πρόσωπο του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Η «προετοιμασία» του γκολ έγινε στην «εποχή Γιοβάνοβιτς»

Ο Σουηδός επιθετικός είχε πάρει ελάχιστες ευκαιρίες μέσα στη σεζόν. Παρ’ όλα αυτά, ο Χρήστος Κόντης θέλοντας η ομάδα του να κάνει την ανατροπή τον έριξε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο χρόνος κυλούσε και όλα έδειχναν πως το 1-1 θα παραμείνει, μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.

Ωστόσο, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ είχε αντίθετη άποψη. Στο 90+5’ με μία κεφαλιά από κοντινή απόσταση έδωσε το «τρίποντο» στην ομάδα του. Μπορεί πολλοί να στάθηκαν στη νίκη του Παναθηναϊκού, αλλά το γκολ του έχει ακόμα μία «μετάφραση».

Αρκεί να δούμε τις δηλώσεις του Σκανδιναβού επιθετικού στην COSMOTE TV, όταν ο Χρήστος Κόντης ανέλαβε τον Παναθηναϊκό στην πρώτη του θητεία.

Συγκεκριμένα, είχε τονίσει πως ήταν ο άνθρωπος που επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον βοηθούσε στα τελειώματα και στην έξτρα προπόνηση!

Κι όμως, μπορεί να έχει περάσει σχεδόν 1.5 χρόνος από την εποχή που ο Σέρβος τεχνικός ήταν στον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό το γκολ στο Αγρίνιο «δουλεύτηκε» τότε.

Άλλωστε, ήταν και το πρώτο που πετυχαίνει ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη. Σε ένα τέρμα, που μόνο τυχαία δεν ήρθε…

Αναλυτικά, τι είχε πει ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ για τον Χρήστο Κόντη από ένα Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός:

«Όταν ήταν εδώ την τελευταία φορά δουλέψαμε πολύ μαζί. Ήταν αυτός που έμενε και μας βοηθούσε στα τελειώματα των φάσεων και στην έξτρα προπόνηση. Ξέρω τι του αρέσει και γνωρίζω πως του αρέσουν οι παίκτες που δουλεύουν σκληρά. Θα δούμε το τακτικό πλάνο του, αν θα είναι παρεμφερές με αυτό του κ. Γιοβάνοβιτς ή όχι. Αλλά νομίζω πως η έλευση του θα φέρει νέα ενέργεια στην ομάδα και πρέπει να κερδίσουμε τα επόμενα δύο παιχνίδια».