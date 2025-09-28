Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ πέτυχε «buzzer-beater» στο Αγρίνιο, αλλά ταυτόχρονα έβαλε «τέλος» σε μία τριετία «ανομβρίας» του Ρενάτο Σάντσες.

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε το κεφάλι του Γερεμέγεφ και μία «συστημένη» σέντρα του Ρενάτο Σάντσες, αλλά κατάφερε να ανατρέψει το ματς με τον Παναιτωλικό και να φύγει νικητής από το Αγρίνιο (28/09, 1-2).

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του «τριφυλλιού» για την Stoiximan Super League και ήρθε στην 5η «στροφή». Ωστόσο, πέρα από την επιστροφή του Γερεμέγεφ στα γκολ και στα… buzzer-beater, συνδυάστηκε και με την πρώτη ασίστ του Πορτογάλου χαφ, με τη φανέλα των «πρασίνων».

Ρενάτο Σάντσες: Η «μαγική» σεζόν και όσα ξεχώρισε ο Ντιέγκο Σιμεόνε, μία δεκαετία πριν Ο Παναθηναϊκός «κύκλωσε» την περίπτωση του Ρενάτο Σάντσες για την ενίσχυση στα χαφ και το Ole.gr θυμίζει γιατί τον είχε ξεχωρίσει ο Ντιέγκο Σιμεόνε, δέκα χρόνια πριν.

Γιατί, όμως, ήταν ιδιαίτερα σημαντική για εκείνον; Διότι από την τελευταία φορά, που ο Ρενάτο Σάντσες «σέρβιρε» ένα γκολ σε κάποιον συμπαίκτη του, έχουν περάσει περισσότερα από τρία χρόνια!

Συγκεκριμένα, για να βρούμε την τελευταία του ασίστ, σε συλλογικό επίπεδο, μέχρι να εμφανιστεί ο Γερεμέγεφ και να λύσει την «κατάρα», χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω στον Μάρτιο του 2022, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Transfermarkt.

Εκείνη την εποχή, ο Ρενάτο Σάντσες αγωνιζόταν στη Λιλ. Στον αγώνα για τη Ligue 1, απέναντι στην Κλερμόν, εντοπίζεται και η τελευταία φορά, που «έφτιαξε» ένα γκολ. Μάλιστα, σε εκείνη την αναμέτρηση, μέτρησε δύο ασίστ, σε Τζόναθαν Μπάμπα και Τζόναθαν Νταβίντ!

Έκτοτε, δεν είχε καταφέρει να καταγράψει κάποια ασίστ. Αυτή ήρθε, εν τέλει, στο Αγρίνιο, με μία ιδανική σέντρα προς τον Γερεμέγεφ. Ο φορ του Παναθηναϊκού δεν λάθεψε και έτσι, «λύτρωσε» τόσο την ομάδα του, όσο και τον συμπαίκτη του.