Ο Τάισον απέδειξε ότι είναι κομβικός για τον ΠΑΟΚ, ακόμα κι αν δεν… άγγιξε σχεδόν την μπάλα!

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου συνεχίζει να στηρίζει απόλυτα τον Τάισον και ο Βραζιλιάνος τον δικαιώνει απόλυτα.

Σε λίγους μήνες, θα συμπληρώσει το 38ο έτος της ηλικίας του. Παρ’ όλα αυτά, προσφέρει ακόμα πολύ σημαντικά πράγματα στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο Τάισον ήταν ο παίκτης που έφερε το ματς με τον Ολυμπιακό στα ίσα. Εκμεταλλεύτηκε το γλίστρημα του Ορτέγκα, πήρε την μπάλα και πλάσαρε ιδανικά, για να νικήσει τον Τζολάκη και να γράψει το 1-1. Ένα σκορ που θα άλλαζε ξανά λίγο αργότερα, με το πέναλτι του Ζίβκοβιτς, για να δώσει τη νίκη στον ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος σκόραρε λίγα δευτερόλεπτα πριν αποχωρήσει ως αλλαγή, για να περάσει στη θέση του ο Κίριλ Ντεσπόντοφ. Γι΄ αυτό και «φώναζε» έπειτα στον τεχνικό των «ασπρόμαυρων»: «Τώρα βγάλε με».

Δίχως αμφιβολία, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχε ξανά μία «γεμάτη» εμφάνιση, αποτελώντας το «μυαλό» στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Όμως, ο Τάισον έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει κάτι εκπληκτικό.

Από τους 11 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην αρχική ενδεκάδα, για το ματς με τους Πειραιώτες, ο Βραζιλιάνος είχε τις λιγότερες επαφές με την μπάλα από όλους!

Η «ντρίμπλα» του Λουτσέσκου για την «ψήφο εμπιστοσύνης» και την αγκαλιά των παικτών του ΠΑΟΚ Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε τη δική του «απάντηση», μετά την αγκαλιά που δέχθηκε από τους παίκτες του, στο ματς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.

Ακούμπησε την μπάλα σε μόλις 25 περιπτώσεις, σύμφωνα με το SofaScore! Κάτι που σημαίνει πως ακόμα και ο Γίρι Παβλένκα, που αποχώρησε ως τραυματίας στο ημίχρονο, τον ξεπέρασε, καθώς είχε 28!

Για την ακρίβεια, ο Τάισον κατέγραψε περισσότερες επαφές, μόνο εάν συγκριθεί με τους Τσιφτσή, Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς, οι οποίοι πέρασαν ως αλλαγή στο ματς. Από την άλλη, ο Οζντόεφ, ο οποίος επίσης μπήκε στον αγώνα στο 54′, τον άφησε πίσω, αφού είχε 30.

Κι όμως, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής του «Δικεφάλου του Βορρά», παρά τις λίγες ενέργειές του με την μπάλα, όχι μόνο δημιούργησε καλές συνθήκες στην επίθεση, αλλά στο φινάλε, κατάφερε να βρει και δίχτυα!

Παρατηρώντας τους αριθμούς, θα δούμε πως μέτρησε 14/20 πάσες, ενώ σε δύο περιπτώσεις, «ξεκλείδωσε» μάλιστα την άμυνα των Πειραιωτών! Παράλληλα, κέρδισε μία μονομαχία, αλλά και ένα φάουλ.

Κάπως έτσι, γίνεται αντιληπτό πως, παρά το γεγονός ότι δεν ήρθε σε άμεση επαφή με την μπάλα πολλές φορές, ο Τάισον φρόντισε κάθε άγγιγμά του, να είναι «ποιοτικό».