Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε τη δική του «απάντηση», μετά την αγκαλιά που δέχθηκε από τους παίκτες του, στο ματς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έψαχνε το «κουμπί», για να γυρίσει το κλίμα στον ΠΑΟΚ, μετά τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα.

Η νίκη-ανατροπή απέναντι στον Ολυμπιακό (05/10, 2-1), για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League, δίνει σίγουρα την ιδανική ευκαιρία για να το πετύχει. Ιδίως από την στιγμή που ο ίδιος ο Ρουμάνος τεχνικός, πριν μερικές ημέρες, είχε κάνει λόγο για αρνητικό κλίμα και πίεση που υπάρχει στην ομάδα του.

Στο ματς κόντρα στους «ερυθρόλευκους», πάντως, οι παίκτες του ΠΑΟΚ προχώρησαν σε μία ιδιαίτερη κίνηση. Σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, αγκάλιασαν τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Ρουμάνος τεχνικός του «Δικεφάλου του Βορρά» ρωτήθηκε για την συγκεκριμένη κίνηση και για το αν είναι μία «ψήφος εμπιστοσύνης» προς τον ίδιο.

Παρ’ όλα αυτά, επιχείρησε μία «ντρίμπλα» στην απάντησή του. «Δεν θέλω να πω κάτι, γιατί αν μιλήσω θα πω μ@λ@κ!@», είπε χαρακτηριστικά ο Λουτσέσκου.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Λουτσέσκου:

Για το τι άλλαξε στη ροή του αγώνα: «Είμαι καιρό εδώ. Είναι η πρώτη φορά που περνάω αυτή την κατάσταση. Αυτή την αρνητικότητα, την πίεση. Γνωρίζω πως ο κόσμος θέλει αποτελέσματα, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν έρχονται πάντα τα αποτελέσματα, όπως θέλει. Τι βλέπουμε στη Λίβερπουλ; Ξόδεψαν 500 εκατομμύρια και έχει τρεις σερί γκέλες, η Μάντσεστερ Σίτυ που είχε 13 παιχνίδια χωρίς νίκη.

Σε τέτοιες στιγμές, που τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, πρέπει να βλέπουμε τη δουλειά των ποδοσφαιριστών. Παλεύοντας, προσπαθώντας μέσα στον αγώνα, κάνοντας λάθη που πληρώσαμε. Στις δύσκολες στιγμές πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα. Είχαμε αυτή την εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά υπάρχει μία κατάσταση τις τελευταίες μέρες που νιώθεις ότι είσαι στην ζώνη του υποβιβασμού ή στη μέση της κατάστασης.

Ξεκινήσαμε με ένα πνεύμα φόβου, το οποίο μας έδωσε μία σύγχυση στο γήπεδο, σε ένα παιχνίδι που έχει την ιδιαιτερότητα της μονομαχίας. Αυτό άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι κρίθηκε σε αυτή την αντίδραση που δείξαμε. Δεν δώσαμε την δυνατότητα στον αντίπαλο να αντιδράσει και να αναπνεύσει. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει όλο αυτό, προσπαθούμε, κάποιες φορές καταφέρνουμε το καλύτερο, κάποιες φορές όχι. Πρέπει να καταλάβετε πως είναι περίπλοκες οι καταστάσεις. Δύσκολο πρόγραμμα, ποδοσφαιριστές που πρέπει να βρουν τις συνδέσεις, την ομάδα, το πρωτάθλημα. Ο κόσμος μπορεί πολύ εύκολα να λέει ότι παίρνουν λεφτά, αλλά δεν είναι κάτι εύκολο για όλους.

Υπάρχουν δύο πράγματα αλλά πρέπει να κρατάμε ισορροπία. Κρατάμε τις κουβέντες και τις πληροφορίες που είναι χρήσιμες για το γήπεδο και τις υπόλοιπες να τις αποβάλλουμε. Να παλεύουμε και να κρατάμε την ισορροπία. Να αφήσουμε πίσω μας το τελευταίο κομμάτι άγχους. Να έχουμε ελευθερία, θα κάνουμε λάθη, αλλά και να αντιδρούμε. Κάποιες φορές δημιουργούμε αλλά δεν σκοράρουμε, κάποιες φορές σκοράρουμε, κάποτε παίζουμε διαφορετικά. Να κρατήσουμε την ισορροπία γιατί η χρονιά είναι πολύ μεγάλη. Να πάμε παιχνίδι με παιχνίδι για να πάρουμε το μέγιστο που μπορούμε».

Για το αν ήταν περισσότερο ψυχολογικό το ζήτημα του ΠΑΟΚ: «Όλοι γνωρίζετε καλύτερα από μένα, αφού τα αναλύετε. Έτσι είναι. Κρίνουν το αποτέλεσμα. Εξηγώ τόσο καιρό, ποδοσφαιρικά στοιχεία. Για αυτό είναι όμορφο το ποδόσφαιρο. Δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να αναλύει και να εκφράζεται. Θεωρώ πως αν εξαιρέσεις το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, η ομάδα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και στα προηγούμενα παιχνίδια, έχοντας δυνατότητες να κερδίσει οποιοδήποτε παιχνίδι. Δεν ανακάλυψα εγώ το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ομάδες που είναι πιο «εύκολες» και κουμπώνουν καλύτερα στο στυλ μας. Κάποιες όχι. Να έχουμε δυνατή νοοτροπία γιατί βλέπουμε πως μπορεί να πάει η χρονιά».

Για το αν είναι μία απάντηση ο τρόπος των πανηγυρισμών στα γκολ: «Δεν είναι απάντηση σε κανέναν. Είμαστε μία οικογένεια όλοι εδώ. Οι οπαδοί πρέπει να είναι πιο υπομονετικοί στις δύσκολες στιγμές. Είμαστε άνθρωποι που προσπαθούμε συνεχώς. Βρίσκονται πάντα εκεί για μας, θέλαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Υπήρχε μία χαρά μπροστά στους φιλάθλους».

Για την εμφάνιση του Γιακουμάκη και το πάθος του Λόβρεν: «Κορυφαίοι και οι δύο. Ο Γιακουμάκης έδωσε πολλά σήμερα, μάχη, πνεύμα. Στιγμές που μας έδωσε μία ανάσα με την πίεση του. Ο Ντέγιαν μας έδωσε ένα μάθημα κατά της κούρασης. Πως να ξεπερνάμε και να παίρνουμε το παραμικρό μέσα στο γήπεδο. Όλη η στάση των ποδοσφαιριστών στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εξαιρετικοί. Ειδική μνεία στον Τσιφτσή, που μπήκε στο ημίχρονο και έδωσε αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Καθόλου εύκολο για τερματοφύλακα. Δεν θα ήθελα να μιλάμε μόνο για δύο ποδοσφαιριστές. Θέλω να πω κάτι για τον καθένα. Δεν ξέρει κανείς τα συναισθήματα των ποδοσφαιριστών και πως αυτό βγήκε στο χορτάρι».

Για το αν πιστεύει ότι η διακοπή έρχεται την κατάλληλη στιγμή: «Πριν από αυτό το ματς είχαμε Ευρώπη και οι δύο. Μία παραπάνω μέρα ξεκούρασης ο Ολυμπιακός, αλλά δεν φάνηκε αυτό με το πάθος που βγάλαμε. Άλλες φορές δεν είχαμε καταφέρει να κερδίσουμε. Η διακοπή έρχεται σε ένα σημείο που μας δίνει ανακούφιση για να γεμίσει βενζίνη το μυαλό για τη συνέχεια».