Ο ΠΑΟΚ με ανατροπή υποχρέωσε τον Ολυμπιακό (05/10, 2-1) στην πρώτη του ήττα για τις εγχώριες διοργανώσεις, χάρη στη «συνήθεια» του Αντρίγια Ζίβκοβιτς!

Γκολ, πάθος, ένταση και ανατροπή! Όλα αυτά τα είχε η σπουδαία αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό (05/10, 2-1), για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Θεσσαλονικείς αν και έμειναν πίσω στο σκορ, μετά από γκολ του Τσικίνιο, μπόρεσαν να τα φέρουν όλα… τούμπα!

Ένας από τους πρωταγωνιστές ήταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός είχε ένα γκολ και μία ασίστ και μπόρεσε να συνεχίσει μία ιδιαίτερη «συνήθεια» που έχει.

Άλλωστε, οι «αριθμοί» του, απέναντι στον Ολυμπιακό «μιλούν» από μόνοι τους!

Ζίβκοβιτς, εναντίον Ολυμπιακού «σημαίνει» γκολ ή ασίστ

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έχει αντιμετωπίσει ουκ ολίγες φορές τους Πεiραιώτες. Για την ακρίβεια στη -μέχρι τώρα- πορεία του στον «Δικέφαλο του Βορρά» μετράει 23 αναμετρήσεις.

Έναν αριθμό, που μόνο μικρό δεν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε. Παράλληλα, έχει μία «συνήθεια», που μόνο τυχαία δεν τη λες.

Στην 6η «στροφή» της Stoiximan Super League, ήταν ο ποδοσφαιριστής που έδωσε την ασίστ στον Τάισον, για την ισοφάριση της ομάδας του.

Στο 75ο λεπτό πήρε την «σκυτάλη» και «υπέγραψε» την ανατροπή και τη νίκη του ΠΑΟΚ από το σημείο του πέναλτι.

Χάρη στα «πεπραγμένα» του στο ματς με τον Ολυμπιακό έφτασε τα επτά γκολ και τις έξι ασίστ, ενάντιά του στο ελληνικό πρωτάθλημα! Δηλαδή, απέναντι στους Πειραιώτες ο Σέρβος μεσοεπιθετικός έχει 13 συμμετοχές σε γκολ.

Προφανώς, και μιλάμε για «ρεκόρ», καθώς κόντρα σε καμία άλλη ομάδα στη διοργάνωση δεν έχει τέτοιους «αριθμούς»!

Ο Ζίβκοβιτς «βλέπει» Σαλπιγγίδη και μία ιστορική… κορυφή για τον ΠΑΟΚ! Μετά το ματς κόντρα στη Ριέκα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πλησιάζει ακόμα περισσότερο σε μία ιστορική «κορυφή» για τον ΠΑΟΚ, που κατέχει ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης!

Κι όμως, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς μοιάζει αδύνατο να μην αφήσει το… στίγμα του, όταν αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό.

Τυχαίο ή απλά του «ταιριάζει» ο αντίπαλος; Όποια και να είναι η απάντηση, μόνο θετικά αποτελέσματα φέρνει για την ομάδα του.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα ματς του Αντρίγια Ζίβκοβιτς ενάντια στον Ολυμπιακό.