Η ΑΕΚ είχε έναν «κοινό παρονομαστή» από την τελευταία της αναμέτρηση στο Γ. Καραϊσκάκης, αλλά προχώρησε και σε μία μεγάλη «αλλαγή»!

Ένα σπουδαίο «διπλό» για την ΑΕΚ. Η «Ένωση» κέρδισε με 1-0 (05/04) στο Γ. Καραϊσκάκης και πλέον έχει το «πάνω χέρι» για την κατάκτηση της Stoiximan Super League.

Είναι στο +5 από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και απέχει… δύο ματς από τους «διώκτες» της. Ωστόσο, μένει να φανεί αν θα καταφέρει να «αντέξει» στα Play Offs και να πάρει τον τίτλο.

Το «τρίποντο» της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς στον Πειραιά έχει ακόμα μία «μετάφραση». Ποια είναι αυτή; Η ΑΕΚ είχε να κερδίσει στον Πειραιά από τον Γενάρη του 2024!

Η πιο πρόσφατη «επίσκεψή» της ήταν τον περασμένο Οκτώβρη, σε μία αναμέτρηση που οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 2-0 (26/10/2025).

Μπορεί το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό, αλλά αυτά τα δύο ματς έχουν και έναν «κοινό παρονομαστή», αλλά και μία πάρα πολύ μεγάλη «αλλαγή»!

Το «κοινό σημείο» και η μεγάλη «αλλαγή»

Η ΑΕΚ μπόρεσε να «χαμογελάσει» από πάρα πολύ νωρίς, αφού μόλις στο 5ο λεπτό ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έκανε το 0-1! Από τότε, η «Ένωση» διαχειρίστηκε εξαιρετικά το υπέρ της αποτέλεσμα μη έχοντας πάρα πολλές ευκαιρίες.

Συνολικά είχε επτά τελικές με τη μία να είναι στον στόχο, ενώ οι ευκαιρίες της «μεταφράστηκαν» σε 0.32 xGoals. Αν δούμε το ματς του περασμένου Οκτωβρίου, δεν θα βρούμε σημαντικές «αλλαγές» στην επίθεση της ΑΕΚ. Και τότε τα xGoals ήταν ίδια, όπως και οι εντός εστίας τελικές, αλλά οι συνολικές ήταν επτά.

Η μεγάλη «διαφορά» ήταν στην αμυντική της λειτουργία. Ο Ολυμπιακός στο προηγούμενο ματς στο Γ. Καραϊσκάκης με τους «κιτρινόμαυρους» είχε συνολικά 11 τελικές, με τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες και τις πέντε εξ αυτών να πηγαίνουν στην εστία.

Παράλληλα, σκόραρε συνολικά περίπου όσα γκολ «έφτιαξε», αφού τα δύο τέρματα είχαν έρθει μετά από 2.32 xGoals!

Οι Πειραιώτες πριν από λίγες ώρες τα βρήκαν «σκούρα», αφού είχαν μία «φτωχή» επιθετική στατιστική. Μονάχα πέντε τελικές, μία στην εστία και συνολικά 0.22 xGoals.

Με την ΑΕΚ να «κρατάει» την επίθεσή της, αλλά να «αλλάζει» πάρα πολλά πράγματα στην άμυνά της, μέσα σε λίγους μήνες.