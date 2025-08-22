Ο Φώτης Ιωαννίδης επανέρχεται στο προσκήνιο στην Πορτογαλία και «εμπλέκεται» ξανά με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Φώτης Ιωαννίδης, όπως αναφέρει η A Bola, είναι ο βασικός υποψήφιος για την κορυφή της επίθεσης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, λίγες ημέρες μετά την απόκτηση του Γιώργου Βαγιαννίδη.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Σπόρτινγκ επανήλθε στο προσκήνιο για την επιθετικό του Παναθηναϊκού, έναν χρόνο μετά από την προηγούμενη απόπειρα να τον αποκτήσει.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ φαίνεται να είχε στοχεύσει τον παίκτη πέρυσι, ενώ η Σπόρτινγκ είχε καταθέσει πρόταση στον Παναθηναϊκό ύψους 25 εκατ. ευρώ, η οποία απορρίφθηκε, καθώς το «τριφύλλι» δεν είχε πρόθεση να τον πουλήσει.

Η επικείμενη αποχώρηση του βασικού επιθετικού της Σπόρτινγκ, Κόνραντ Χάρτντερ, για τη Ρεν δημιουργεί κενό στην επίθεση τους, καθιστώντας πιο πιθανή την επανεξέταση της περίπτωσης του Ιωαννίδη.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως όταν η Φιορεντίνα είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον παίκτη, ο Γιάννης Αλαφούζος δήλωσε στα ιταλικά Μέσα ότι ο Ιωαννίδης δεν πρόκειται να πωληθεί για λιγότερα από 30 εκατ. ευρώ.

Το πρωτοσέλιδο της A Bola αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Έλληνας επιθετικός επιστρέφει στο στόχαστρο των “λιονταριών” ένα χρόνο μετά και είναι ο πιο ισχυρός υποψήφιος για την “αντικατάσταση”», ενώ έχει ως τίτλο: «Επανάσταση στον ορίζοντα στην επίθεση».

Δείτε το πρωτοσέλιδο: