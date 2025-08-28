Ο Παναθηναϊκός διανύει το πιο ιστορικό και κερδοφόρο καλοκαίρι της ιστορίας του. Από το ρεκόρ στο… ρεκόρ και στην απόλυτη «εκτίναξη».

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Φώτη Ιωαννίδη, καθώς όπως όλα δείχνουν, έχει βρεθεί η «χρυσή» τομή με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, οι Πορτογάλοι είχαν «κυκλώσει» το όνομα του Έλληνα στράικερ. Ωστόσο, δεν είχε φτάσει ακόμα η στιγμή, για να αποχωρήσει από το «τριφύλλι». Αυτή έμελλε να έρθει το φετινό καλοκαίρι.

Μετά το deal με τον Γιώργο Βαγιαννίδη, τα «λιοντάρια» της Λισαβόνας φέρονται να έφτασαν σε ακόμα μία συμφωνία με τους «πράσινους». Όπως αναφέρεται, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να εισπράξει ένα ποσό που θα φτάσει στα 25.000.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρήσει και ποσοστό μεταπώλησης, ύψους 25%.

Ρεκόρ στο… ρεκόρ

Όλα «βαδίζουν» στην τελική ευθεία, με τον Ιωαννίδη να ταξιδεύει άμεσα στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα, μέσα στο επόμενο Σαββατοκύριακο (30/31 Αυγούστου).

Όταν ολοκληρωθεί και τυπικά το deal, ο Παναθηναϊκός θα έχει «σπάσει» το ρεκόρ πώλησής του, για δεύτερη φορά, μέσα σε μόλις μερικές εβδομάδες, στο ίδιο καλοκαίρι!

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης παραχωρήθηκε στην Σπόρτινγκ πριν λίγο καιρό, έναντι 12.000.000 ευρώ, για να πάρει την πρωτιά από τον Τζιμπρίλ Σισέ. Ο Γάλλος κατείχε για αρκετά χρόνια το συγκεκριμένο «ορόσημο», με τη μεταγραφή που είχε πάρει για τη Λάτσιο, έναντι 5.800.000 ευρώ.

Ωστόσο, ο Έλληνας δεξιός μπακ σύντομα θα βρεθεί στη δεύτερη θέση, παραχωρώντας το ρεκόρ στον διεθνή 25χρονο επιθετικό.

Το καλοκαίρι των εσόδων

Όπως είναι λογικό, ο Παναθηναϊκός διανύει το «απόλυτο» μεταγραφικό καλοκαίρι, όσον αφορά τα έσοδα που έχει από τις πωλήσεις.

Είναι χαρακτηριστικό πως τα περισσότερα χρήματα που έχει λάβει ποτέ, σε μία σεζόν, από παραχωρήσεις παικτών, ήταν το 2017-18, όταν είχε εισπράξει 8.550.000 ευρώ, βάσει των στοιχείων που αντλούνται από το Transfermarkt.

Μόνο από την πώληση του Βαγιαννίδη, το «τριφύλλι» εισέπραξε 12.000.000, ενώ πρόσθεσε ακόμα 5.000.000, με την παραχώρηση του Μαξίμοβιτς στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί.

Υπολογίζοντας, λοιπόν, και την επικείμενη μεταγραφή του Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ, τα συνολικά έσοδα του Παναθηναϊκού θα «εκτιναχθούν» στα 42.000.000 ευρώ, με το «τριφύλλι» να διανύει το πιο κερδοφόρο καλοκαίρι της ιστορίας του!