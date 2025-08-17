Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί. Αυτό είναι το deal.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της για την προσφορά του στην ομάδα. Ο διεθνής Σέρβος χαφ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα γεγονός που ήταν γνωστό πριν από τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ και απλώς τώρα επισημοποιήθηκε. Ο Μαξίμοβιτς αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στην Κρακοβία, όπου το «τριφύλλι» εξασφάλισε την πρόκρισή του στα Play Offs του Europa League.

Το deal της πώλησης

Ο Παναθηναϊκός αποδέχθηκε την πρόταση ύψους 5.000.000 ευρώ από τη Σαμπάμπ Αλ Αχλί, προκειμένου να προχωρήσει στην παραχώρηση του Σέρβου χαφ.

Από την πλευρά του, ο Μαξίμοβιτς θα λάβει ένα άκρως πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, που θα φτάνει ετησίως στα 2.000.000 ευρώ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Σέρβος μέσος αποκτήθηκε ως ελεύθερος το 2024 και έγινε βασικό στέλεχος της ομάδας. Με το Τριφύλλι κατέγραψε 50 συμμετοχές και τέσσερα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Νεμάνια σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου».