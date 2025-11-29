Η ΑΕΚ «ξεμένει» και πάλι από λύσεις στην επίθεση, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καλείται να βρει μία δύσκολη «απάντηση».

Ο νέος τραυματισμός του Ζίνι φέρνει νέο «πονοκέφαλο» στην ΑΕΚ, όσον αφορά την κορυφή της επίθεσης.

Ο Ανγκολέζος αποκόμισε πρόβλημα στον έσω πλάγιο, στο ματς με τη Φιορεντίνα (27/11, 0-1) και έτσι, θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για 1-2 εβδομάδες.

Παράλληλα, εκτός δράσης μέχρι και το τέλος του 2025, θα παραμείνει και ο Φραντζί Πιερό, έπειτα από τον τραυματισμό που υπέστη στο γόνατο, στη διάρκεια ενός αγώνα με την εθνική του ομάδα.

Το πρώτο μήνυμα του Ζίνι «καθησυχάζει» τους πάντες στην ΑΕΚ Ο Ζίνι με μία φωτογραφία, έχοντας δεμένο το γόνατό του, έστειλε μήνυμα στους φίλους της ΑΕΚ, εν όψει της συνέχειας.

Τι σημαίνει αυτό; Ο Μάρκο Νίκολιτς για τα επόμενα ματς και σίγουρα, στο αθηναϊκό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, θα έχει ως μοναδικό διαθέσιμο, «καθαρόαιμο» σέντερ φορ, τον Λούκα Γιόβιτς.

Με τον Σέρβο επιθετικό θα πρέπει να διαχειριστεί, ουσιαστικά, τα παιχνίδια που ακολουθούν σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ποιος άλλος, όμως, θα μπορούσε να συνεισφέρει στη συγκεκριμένη θέση για την ΑΕΚ; Η μία απάντηση «ακούει» στο όνομα του Ζώη Καραργύρη, ο οποίος τα πηγαίνει εξαιρετικά με την Κ19 της «Ένωσης». Μάλιστα, είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο να βρεθεί στον πάγκο των «κιτρινόμαυρων», κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η ΑΕΚ έβαλε «φρένο» σε ένα απίθανο εντός έδρας σερί της Φιορεντίνα στην Ευρώπη! Η ΑΕΚ έφυγε με ένα ιστορικό «διπλό» στις αποσκευές από τη Φλωρεντία, για να σταματήσει ένα «τρελό» εντός έδρας σερί της Φιορεντίνα!

Από εκεί και πέρα, στην κορυφή της επίθεσης θα μπορούσε να αγωνιστεί και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Παρ’ όλα αυτά, μπορεί να βοηθήσει κυρίως, έχοντας κάποιον στο πλευρό του και όχι αποκλειστικά μόνος του.

Μία έξτρα λύση, ίσως θα μπορούσε να είναι ο Ντέρεκ Κουτέσα, ωστόσο απουσιάζει επίσης λόγω τραυματισμού.

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι λύσεις είναι περιορισμένες και ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να βρει μία δύσκολη «απάντηση», ενώ παράλληλα, ο Λούκα Γιόβιτς ετοιμάζεται για ένα αρκετά «βαρύ» πρόγραμμα.