Η ΑΕΚ έφυγε με ένα ιστορικό «διπλό» στις αποσκευές από τη Φλωρεντία, για να σταματήσει ένα «τρελό» εντός έδρας σερί της Φιορεντίνα!

Η ΑΕΚ, για πρώτη φορά, κατάφερε να φύγει νικήτρια από την Ιταλία, επικρατώντας της Φιορεντίνα με 0-1 (27/11), στην 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, με το «χρυσό» γκολ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, έθεσε τις βάσεις για την ευρωπαϊκή της συνέχεια και μετά το πέρας της League Phase. Ενώ παράλληλα, έμεινε ολοζώντανη και στο κυνήγι της 8άδας, για να βρεθεί απευθείας στη φάση των «16».

Το πρώτο μήνυμα του Ζίνι «καθησυχάζει» τους πάντες στην ΑΕΚ Ο Ζίνι με μία φωτογραφία, έχοντας δεμένο το γόνατό του, έστειλε μήνυμα στους φίλους της ΑΕΚ, εν όψει της συνέχειας.

Πέρα από τη σημασία του αποτελέσματος, ωστόσο, η ΑΕΚ κατάφερε να κάνει και κάτι ακόμα, με τη συγκεκριμένη νίκη. Να βάλει «στοπ», σε ένα απίθανο εντός έδρας σερί της Φιορεντίνα στην Ευρώπη, που κρατούσε από τον Μάιο του 2015.

Οι «βιόλα», λοιπόν, σε αυτό το διάστημα, σκόραραν σε κάθε ευρωπαϊκή αναμέτρηση που διεξαγόταν στο Αρτέμιο Φράνκι! Μπορεί να μην έπαιρναν απαραίτητα και τη νίκη, όμως γνώριζαν πως είχαν τη δυνατότητα να βρουν δίχτυα.

Συνολικά, η Φιορεντίνα, μέχρι να εμφανιστεί στον δρόμο της η ΑΕΚ, μέτρησε ένα σερί 32 εντός έδρας ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, όπου πετύχαινε συνεχώς γκολ.

Για να βρούμε την τελευταία φορά, που δεν κατάφερε να σκοράρει στη Φλωρεντία, χρειάζεται να γυρίσουμε δέκα χρόνια πριν, στα ημιτελικά του Europa League. Τότε, η Σεβίλλη είχε φύγει με τη νίκη, με ανέπαφη εστία, επικρατώντας με 0-2.

Το βράδυ της 27ης Νοεμβρίου, όμως, η ΑΕΚ ήρθε να «σπάσει» αυτό το σερί, μαζί με τη δική της ιταλική «κατάρα».