Ο Ζίνι με μία φωτογραφία, έχοντας δεμένο το γόνατό του, έστειλε μήνυμα στους φίλους της ΑΕΚ, εν όψει της συνέχειας.

Η ΑΕΚ έφυγε με ένα τεράστιας σημασίας «διπλό» από τη Φλωρεντία (27/11, 0-1), στην 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League, όμως είχε και ένα… άγχος, το οποίο «άκουγε» στο όνομα του Ζίνι.

Ο επιθετικός της «Ένωσης» πέρασε ως αλλαγή στην αναμέτρηση, στο 67ο λεπτό, όμως λίγο πριν το φινάλε, πέρασε ξανά εκτός, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στο αριστερό πόδι, το οποίο δεν μπορούσε να πατήσει.

Όπως είναι λογικό, η συγκεκριμένη εικόνα «πάγωσε» τους πάντες. Παρ’ όλα αυτά, τόσο ο Μάρκο Νίκολιτς, όσο και ο Ζίνι, έσπευσαν να καθησυχάσουν την κατάσταση στο στρατόπεδο της ΑΕΚ.

Αρχικά, ο τεχνικός της «Ένωσης», ανέφερε πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τα πρώτα νέα για τον Ζίνι δεν είναι ανησυχητικά, αλλά ίσως μείνει εκτός για μια εβδομάδα με δέκα μέρες».

Έπειτα, ακολούθησε και μία φωτογραφία με ένα story στο Instagram, από τον ίδιο τον επιθετικό της ΑΕΚ, όπου είχε δεμένο το γόνατό του. Ωστόσο, το μήνυμά του ήταν ιδιαίτερα θετικό, αφού έδωσε «ραντεβού» με τους φιλάθλους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Χαρακτηριστικά, ο Ζίνι έγραψε στο story που δημοσίευσε: «Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά ας και τις προσευχές. Τα λέμε σύντομα».

Δείτε τη φωτογραφία του Ζίνι: