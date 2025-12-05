Tι και αν επέστρεψε πριν τέσσερις μήνες στην Ελλάδα; Ο Γιώργος Γιακουμάκης «ξεπέρασε» όλους τους επιθετικούς της περασμένης σεζόν στον ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια «πονούσε» πάρα πολύ στη θέση του επιθετικού.

Πολλοί ήταν αυτοί που προσπάθησαν να είναι το «βαρύ» όπλο του «Δικεφάλου του Βορρά», αλλά πετύχαν ελάχιστα γκολ.

Ενδεικτικό αυτού είναι η περασμένη σεζόν, όπου η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε ελάχιστα τέρματα από τους σέντερ φορ του.

Για την ακρίβεια, οι Φέντορ Τσάλοφ, Ταρίκ Τισουντάλι, Αλί Σαμάτα και Μπράντον Τόμας σκόραραν συνολικά 18 γκολ.

Πρώτος στην… κούρσα βγήκε ο Μαροκινός επιθετικός έχοντας έξι, παρά το γεγονός, πως τον Φλεβάρη «μετακόμισε» στα ΗΑΕ.

Παρ’ όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως βρήκε τα γκολ, που… έψαχνε, μετά την έλευση του Γιώργου Γιακουμάκη!

Ο Γιακουμάκης «ξεπέρασε» τους επιθετικούς της περασμένης σεζόν

Ο Έλληνας επιθετικός αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού απ’ την Κρους Ασούλ, ώστε να «λύσει» το… πρόβλημα στην «αιχμή του δόρατος».

Τα πρώτα δείγματα γραφής είναι πολύ θετικά. Στα τελευταία δύο ματς της ομάδας του ήταν ο ποδοσφαιριστής, που της «χάρισε» και βαθμούς.

Στη Stoiximan Super League ήταν ο «λυτρωτής» απέναντι στον Λεβαδειακό (30/11, 2-3) σκοράροντας στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης.

Κάτι παρόμοιο έκανε και κόντρα στον Άρη (03/12, 1-1) για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Μόνο, που το ψαλιδάκι του στα… χασομέρια του ματς, έδωσε τον βαθμό της ισοπαλίας και όχι το «τρίποντο».

Με αυτά τα δύο γκολ, μπόρεσε ήδη να «ξεπεράσει» τους επιθετικούς του ΠΑΟΚ της περασμένης σεζόν!

Κι όμως, μέσα σε τέσσερις μήνες, 19 ματς και 1.164 λεπτά συμμετοχής έφτασε τα επτά γκολ σε όλες τις διοργανώσεις!

Αριθμός, που κανένας παίκτης από την ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν «είδε» την περασμένη αγωνιστική χρονιά.

Θα μπορέσει να συνεχίσει με την ίδια… ταχύτητα ο Γιώργος Γιακουμάκης; Κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει, αλλά σίγουρα -μέχρι στιγμής- κάνει τον Ραζβάν Λουτσέσκου να «χαμογελάει».