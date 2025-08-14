Ο Γιώργος Γιακουμάκης είχε τεθεί σε κίνδυνο, όταν διέρρευσε το συμβόλαιό του με την Κρουζ Αζούλ, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος του συλλόγου.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης αποτελεί και επισήμως ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, καθώς το βράδυ της Τετάρτης (13/08) ανακοινώθηκε ο δανεισμός του από την Κρουζ Αζούλ.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως το τελευταίο διάστημα στο Μεξικό, φαίνεται πως δεν ήταν και το καλύτερο για τον Έλληνα στράικερ, έπειτα από τη διαρροή πληροφοριών σχετικά με το συμβόλαιο και τη μεταγραφή του στην ομάδα από το Μεξικό.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Βίκτορ Βελάσκεθ, εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι τέτοιες λεπτομέρειες έγιναν γνωστές, υπογραμμίζοντας ότι ο Γιακουμάκης και η οικογένεια του τέθηκαν σε κίνδυνο από τη συγκεκριμένη κατάσταση.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε:

«Είναι λυπηρό. Για την ασφάλεια του ίδιου του παίκτη, δεν μπορούμε να αποκαλύπτουμε πόσα πληρώνεις για έναν παίκτη ή πόσα κερδίζει. Αυτό τον εκθέτει σε κίνδυνο, όπως και την οικογένειά του. Αυτό είναι που με ενοχλεί από τη διαρροή.

Ένας σύλλογος που θέλει να λέγεται μεγάλος, με εκατομμύρια φιλάθλους και σταθερή δέσμευση για την κατάκτηση τίτλων, δεν μπορεί να παζαρεύει για τις τιμές των μεταγραφών. Η Κρουζ Αζούλ θα συνεχίσει να πληρώνει ό,τι χρειάζεται για να διατηρεί ένα ρόστερ ικανό να διεκδικεί τίτλους.

Όλοι στη διοίκηση εργάζονται για να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Ξέρουμε ακριβώς τι επενδύεται στον σύλλογο και τι θέλουμε από αυτόν. Θα ήταν παράλογο να πιστεύουμε ότι φέρνοντας παίκτες αξίας 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων θα βρεθούμε στις πρώτες θέσεις.

Πρέπει να συνεχίσουμε να αναζητούμε ποιοτικούς παίκτες και μια άλλη διαδικασία είναι η ανάπτυξή τους σε ομάδες νέων, αλλά αυτό θα πάρει πολύ χρόνο και η Κρουζ Αζούλ είναι ένας σύλλογος που δεν περιμένει πολύ. Θέλουμε άμεσα αποτελέσματα».