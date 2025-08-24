Η «βόμβα» έσκασε. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες που έχει ένα κοινό (παράσημο) με έναν ακόμα παίκτη που παίζει στην Ελλάδα.

Το μίνι σίριαλ έλαβε και επίσημα τέλος με την ολοκλήρωση του deal που έβγαλε «νικητές» στην μόνο υποσημείωση τους Γάλλους. Το μεσημέρι της Κυριακής, λίγες μέρες πριν την πολύ σημαντική ρεβάνς με την Σαμσουνσπόρ, ο Παναθηναϊκός έβαλε τέλος στα σενάρια, αποκτώντας για εναν χρόνο τον Ρενάτο Σάντσες δίχως οψιόν αγοράς.

Μερικές ώρες αφότου έφεραν οι «πράσινοι» τον box-to-box μέσο (βράδυ Παρασκευής) και αφού έλαβαν τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις από τον… καθρέφτη της υγείας (ιατρικά και εργομετρικά τεστ), ο δανεισμός του Πορτογάλου διεθνή μέσου έλαβε επίσημη μορφή.

Η 8η μεταγραφική κίνηση του Παναθηναϊκού για το μεταγραφικό «παράθυρο» του καλοκαιριού, είναι γεγονός. Και φυσικά σέρνει μαζί της την μεγαλύτερη φήμη. Ο απόλυτα υγιής – με αγωνιστικό ρυθμό και γεμάτες σεζόν στα πόδια του – Ρενάτο Σάντσες δεν θα περνούσε από τα μέρη μας ούτε σαν περαστικός. Τουλάχιστον σε αυτόν την ηλικία (28 έτη) ή θα ερχόταν έστω ως αντίπαλος και ενεργό μέλος κάποιου εκ των μεγάλων κλαμπ της Ευρώπης.

Η ατυχία ωστόσο τον έχει χτυπήσει πολλάκις και εκείνος έχει δείξει μία ευαισθησία σε αυτήν. Ο άλλοτε παίκτης της Μπάγερν Μονάχου, η οποία είχε βγάλει ένα πολύ μεγάλο ποσό από τα ταμεία της για να τον κάνει δικό της το καλοκαίρι του 2016 (δυο χρονιές έπαιξε όλες κι όλες στη Βαυαρία με 35 ματς), σμίγει ξανά με τον προπονητή που τον εκτόξευσε στο «τρφύλλι».

Ο Ρουί Βιτόρια είναι εκείνος που εκτόξευσε τον Ρενάτο Σάντσες της Μπενφίκα τη σεζόν 2015-16, η οποία ολοκληρώθηκε ιδανικά για τον ούτε 20χρονο τότε μέσο. Με κατάκτηση του Euro, μεταγραφή πολλών εκατομμυρίων στη Γερμανία και το βραβείο του Golden Boy. Του χρυσού αγοριού, το οποίο δίνεται ανελλιπώς από το 2003 και έπειτα στον πιο ταλαντούχο Ευρωπαίο νεαρό. Πρωτοβουλία του ιταλικού «Tuttosport» στο οποίο συμμετέχουν δημοσιογράφοι μεγάλων ειδησεογραφικών πρακτορείων στη «γηραιά ήπειρο». Ένα βραβείο το οποίο έχει λάβει μεγάλει αναγνώριση.

Τρεις οι προϋποθέσεις για την ανάδειξή του. Η πρώτη να είναι κάτω των 21 ετών, η δεύτερη να αγωνίστηκε στην πρώτη εθνική κατηγορία και η τρίτη να μην το έχει κατακτήσει ξανά στο παρελθόν. Και φυσικά μία ακόμα άγραφη. Να έβγαλε… μάτια.

Τη σεζόν εκείνη στους «αετούς της Λισαβόνας», το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού ανέβασε στο… θεό της μετοχές του, λαμβάνοντας αυτήν την πολύ τιμητική διάκριση.

Ο Ρενάτο Σάντσες είχε προσπεράσει στην ψηφοφορία τους Λιρόι Σανέ, Κίνγκσλει Κομάν, Μάρκους Ράσφορντ και Ντέλε Άλι μεταξύ άλλων, όντας ο πρώτος σε μία λίστα 40 ονομάτων.

Εννιά χρόνια έπειτα από τούτην την παρασημοφόρηση, ο δρόμος του τον έφερε στα μέρη μας, όπου θα συναντήσει – αν και εφόσον δεν αποχωρήσει – τον άνθρωπο τον οποίο διαδέχθηκε ως «χρυσό αγόρι».

Ο λόγος για τον Αντονί Μαρσιάλ της ΑΕΚ, ο οποίος είχε ενθουσιάσει τους ανθρώπους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη σεζόν που έκανε στην Μονακό, σπαταλώντας πάνω από 60 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν «κόκκινο διάβολο». Τότε, ο Μαρσιάλ είχε αφήσει πίσω του τον Έκτορ Μπεγερίν. Τους δυο νυν κατοίκους στα μέρη μας, ακολούθησε ο Κιλιάν Εμπαπέ το 2017.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο πλέον θα έχει να υπερηφανεύεται για τη λάμψη δύο Golden Boys, οι οποίοι κάποτε είχαν ακουστεί σε όλη τη «γηραιά ήπειρο». Ανάμεσα στους υποψήφιους για το «χρυσό αγόρι» το 2025, είναι και ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού.