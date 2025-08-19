Ο Παναθηναϊκός «κύκλωσε» την περίπτωση του Ρενάτο Σάντσες για την ενίσχυση στα χαφ και το Ole.gr θυμίζει γιατί τον είχε ξεχωρίσει ο Ντιέγκο Σιμεόνε, δέκα χρόνια πριν.

Ο Παναθηναϊκός «ψάχνεται» για τον αντικαταστάτη του Νεμάνια Μαξίμοβιτς, ο οποίος πωλήθηκε στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί και όπως όλα δείχνουν, έχει «κυκλώσει» το όνομα του Ρενάτο Σάντσες.

Τα τελευταία ρεπορτάζ στην Πορτογαλία, θέλουν τον παίκτη να είναι μία… ανάσα από το «τριφύλλι», για να «σμίξει» και πάλι με έναν παλιό γνώριμο.

Ο Ρουί Βιτόρια γνωρίζει πολύ καλά τον 28χρονο χαφ. Όχι μόνο λόγω της καριέρας του, με παρουσία σε Μπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν μεταξύ άλλων, αλλά κυρίως, διότι κατά τη διάρκεια της δικής του παρουσίας στην Μπενφίκα, έδειξε για πρώτη φορά το ταλέντο που διαθέτει.

«Ο Παναθηναϊκός κινείται για τον Ρενάτο Σάντσες» Ένα δημοσίευμα από την Πορτογαλία, αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες.

Η «μαγική» πρώτη σεζόν

Πίσω στον Οκτώβριο του 2015, ο τεχνικός, πλέον, του Παναθηναϊκού είχε δώσει την ευκαιρία στον Ρενάτο Σάντσες να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του, με την πρώτη ομάδα της Μπένφίκα, κόντρα στην Τοντέλα.

Έκτοτε, κέρδισε την εμπιστοσύνη του και το αποτέλεσμα, ήταν να κλείσει τη σεζόν με 35 εμφανίσεις, 2 γκολ και 1 ασίστ, για τους «αετούς». Αυτή η αγωνιστική περίοδος, σε συνδυασμό με την παρουσία του στο EURO 2016, όπου έφτασε μέχρι την κορυφή της Ευρώπης με την Πορτογαλία, έφεραν τη μεταγραφή του στην Μπάγερν Μονάχου, έναντι 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα λόγια του Σιμεόνε για τον Ρενάτο Σάντσες

Η αλήθεια είναι πως ο Ρενάτο Σάντσες έδειξε το ταλέντο του σχεδόν αμέσως. Παρά τα 18 του χρόνια, στην πρώτη του σεζόν με την Μπενφίκα έκανε τη διαφορά.

Γι’ αυτό και αρκετοί άνθρωποι από τον χώρο του ποδοσφαίρου, δεν δίστασαν να εκθειάσουν τον νεαρό ταλαντούχο Πορτογάλο.

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Ντιέγκο Σιμεόνε για τον Ρενάτο Σάντσες, πριν από ένα παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Μπενφίκα, για τους ομίλους του Champions League.

Ο Αργεντίνος τεχνικός είχε ξεχωρίσει δύο στοιχεία από τον 18χρονο παίκτη των «αετών». Το εξαιρετικό σουτ που διέθετε, αλλά και την οπτική του, μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

«Έχει δυνατό, καλό σουτ και εξαιρετική οπτική στο γήπεδο, για κάποιον στη θέση του. Είναι πάντα ωραίο να βλέπεις καλούς νεαρούς παίκτες», είχε αναφέρει ο Σιμεόνε, μιλώντας για τον Ρενάτο Σάντσες, το 2015.