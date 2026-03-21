Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πετάει «φωτιές» στη Stoiximan Super League, «πιάνοντας» αριθμούς που «αγγίζουν» τα όσα έκανε τις τελευταίες δύο σεζόν!

O Αγιούμπ Ελ Κααμπί «γιόρτασε» με τον καλύτερο τρόπο την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό.

Νίκη στην 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον ΟΦΗ (14/03, 0-3) με δύο γκολ! Παρά το ένα άσχημο «φεγγάρι» που διένυσε, όλα δείχνουν ότι έχει επιστρέψει για τα καλά.

Σκοράρει, βοηθάει την ομάδα του, ενώ έχει «σπάσει» όλα τα κοντέρ στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Μπορεί να τον έχουμε συνηθίσει να σκοράρει πολλά γκολ, αλλά η αλήθεια είναι πως η φετινή σεζόν είναι «ιδιαίτερη». Ο λόγος;

Με μία αγωνιστική να απομένει, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μάς δείχνει την καλύτερη version του στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και όχι μόνο αυτό!

3️⃣ Goals 🆚 OFI



⚽⚽ El Kaabi



⚽ Mouzakitis pic.twitter.com/7L00JFw1Yg — Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 15, 2026

Η καλύτερη version του Ελ Κααμπί

Ο Μαροκινός επιθετικός μετράει ήδη 17 τέρματα στη Stoiximan Super League. Αριθμός, που τον τοποθετεί στη θέση Νο.1, αφού από πίσω του είναι ο Λούκα Γιόβιτς με 15.

Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πως έχει βάλει σοβαρή υποψηφιότητα, για να είναι ο κορυφαίος σκόρερ της σεζόν.

Από εκεί και πέρα, όλα δείχνουν ότι οδεύουμε για μία «ισοφάριση». Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής είναι αρκετά σταθερός από την ημέρα που ήρθε στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τα γκολ του στη Stoiximan Super League.

Οι αριθμοί το «αποδεικνύουν». Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχει σκοράρει 17 και 18 φορές, τις προηγούμενες δύο σεζόν! Τι σημαίνει αυτό;

Είναι πάρα πολύ κοντά στο να «πιάσει» τη σεζόν καριέρας του στο ελληνικό πρωτάθλημα, πριν καν «μπούμε» στα Play Offs της διοργάνωσης!

Κι όμως, αφού έχει ήδη 17 τέρματα, έφτασε τα όσα έκανε τη σεζόν 2023-24 και πλέον είναι πολύ κοντά στα γκολ που πέτυχε την περασμένη αγωνιστική χρονιά.

Ωστόσο, με μία μεγάλη διαφορά. Οι αριθμοί του είναι πάντα σε μία ολόκληρη σεζόν, ενώ φέτος απομένουν επτά ματς και με τη… φόρα που έχει πάρει, κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για το πού θα σταματήσει!