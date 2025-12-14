Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί θέλει να φέρει τον Άρη στην κορυφή μίας προσωπικής του λίστας.

Ο Ολυμπιακός έχει εκτός έδρας δοκιμασία, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Οι Πειραιώτες ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον Άρη, στο Κλ. Βικελίδης (14/12, 20:00) και χρειάζονται τη νίκη, ώστε να παραμείνουν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Μέχρι στιγμής, ο πρωταγωνιστής της ομάδας το Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι άλλος, από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Συγκεντρωμένοι και έτοιμοι για τη συνέχεια της #slgr 💥 pic.twitter.com/ECJFXrKQaj — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 12, 2025

Ο Μαροκινός επιθετικός έχει βρει ήδη δίχτυα σε 12 περιπτώσεις, στα 13 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα της φετινής σεζόν.

Όπως είναι λογικό, αποτελεί τον πρώτο σκόρερ τόσο του Ολυμπιακού, όσο και του πρωταθλήματος.

Γι’ αυτό και η απουσία του για το επερχόμενο Copa Africa, με την εθνική Μαρόκο, θα βάλει έναν σοβαρό «πονοκέφαλο» για τον Βάσκο προπονητή των «ερυθρολεύκων».

Και τώρα «κοντοζυγώνει» η ώρα, που ο Ολυμπιακός θα πρέπει να «ζήσει» χωρίς τον Ελ Κααμπί Οι μέρες περνούν και ο Ολυμπιακός είναι ολοένα και πιο κοντά στο να πει «αντίο» στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αφήνοντας ένα μεγάλο «κενό» πίσω του.

Πάντως, στο παιχνίδι απέναντι στον Άρη, ο Ελ Κααμπί θα δώσει κανονικά το «παρών», πριν ενσωματωθεί στην εθνική του. Μάλιστα, έχει και έναν συγκεκριμένο στόχο.

Συνολικά, στα ματς που έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τους «κίτρινους» στο πλαίσιο της Stoiximan Super League, έχει πετύχει πέντε τέρματα. Η μοναδική ομάδα που ο Μαροκινός φορ έχει πετύχει περισσότερα γκολ είναι η ΑΕΚ, απέναντι στην οποία έχει σκοράρει έξι γκολ.

Έτσι, σε περίπτωση που ο Ελ Κααμπί βρει δίχτυα στο ματς της Κυριακής (14/12), θα φέρει τον Άρη στην πρώτη θέση της λίστας, με τις ομάδες που έχει «πληγώσει» περισσότερο, μαζί με την «Ένωση», στο ελληνικό πρωτάθλημα.